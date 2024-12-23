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PC Papka
MG Motor анонсировала выпуск компактного электроседана и гибридного внедорожника в 2025 году
Новый подключаемый гибридный внедорожник MG QS получит 1,5-литровый гибридный мотор, семь посадочных мест и улучшенные технологии в области мультимедиа и безопасности.

MG Motor анонсировала планы по выпуску нового компактного электроседана и крупного подключаемого гибридного внедорожника в 2025 году.

Автомобили MG. Источник: Qichangv

Компактный электроседан будет базироваться на модели Roewe D7 и обеспечит дальность хода до 610 км на одном заряде, а версия с подключаемым гибридом предложит электрический запас хода в 125 км и общую дальность в 1400 км.

Новый подключаемый гибридный внедорожник MG QS получит 1,5-литровый гибридный мотор, семь посадочных мест и улучшенные технологии в области мультимедиа и безопасности.

Разработка этих моделей является частью стратегии MG по расширению ассортимента электромобилей и гибридов.

В Австралии бренд MG стал седьмым по величине по объёму продаж, увеличив продажи с 600 автомобилей в 2017 году до 58 346 единиц в 2023 году.

#электромобили #внедорожник #гибриды #технологии безопасности #дальность хода #mg motor #roewe d7 #подключаемый гибрид #электроседан #mg qs
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