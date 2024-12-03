Теперь при покупке через подарочные карты или веб-версию платформы игроки могут получить на 25% больше валюты, минуя комиссии магазинов приложений. Например, за $9.99 – 1000 Robux вместо 800.

Платформа Roblox предложила пользователям новые условия для покупки игровой валюты — Robux. Теперь при покупке через подарочные карты или веб-версию платформы игроки могут получить на 25% больше валюты, минуя комиссии магазинов приложений. Например, за $9.99 можно получить 1000 Robux вместо 800, как это было ранее при покупках через мобильные приложения. Эти изменения будут действовать и после окончания праздничного сезона и распространяются по всему миру.

Источник: Roblox

Компания объясняет, что целью нововведения является побуждение пользователей покупать Robux через веб-версии и компьютеры, чтобы избежать комиссий магазинов приложений. Такие подходы используются и другими компаниями, например, YouTube.

Кроме того, Roblox анонсировала новый инструмент "Party", который позволяет пользователям создавать "вечеринки" для общения и совместного временипрепровождения. В ближайшие месяцы будет добавлена поддержка голосового чата.