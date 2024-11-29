На данный момент Exeed RX с бензиновыми двигателями мощностью от 197 до 249 л.с. продаётся в России по цене от 4,75 миллиона рублей. Гибридная версия, при условии её официального появления на рынке, станет самой мощной, экономичной и динамичной моделью в линейке.

В России премиальный бренд Exeed официально представил гибридную модификацию своего популярного кроссовера RX. Пока стоимость и дата начала продаж остаются неизвестными, но уже озвучены ключевые параметры модели.

Кроссовер Exeed RX оснащён инновационной силовой установкой C-DM, включающей четыре двигателя. Общий запас хода гибридной модели составляет впечатляющие 1200 километров.

Основой системы стал 1,5-литровый турбомотор мощностью 143 л.с. с крутящим моментом 220 Нм. Ему помогают три электродвигателя: два на передней оси и один на задней. В стандартном режиме суммарная мощность составляет 305 л.с., а в максимальном — достигает 503 л.с.

В Китае Exeed RX дебютировал в сентябре и отличается более высокими показателями мощности и динамики. Там максимальная мощность гибрида достигает 618 л.с., а разгон до 100 км/ч занимает всего 4,26 секунды. Запас хода китайской версии составляет 1400 километров, однако эти данные могут варьироваться в зависимости от методов тестирования.

Российская версия гибридного Exeed RX получила 70-литровый топливный бак и батарею ёмкостью 35,4 кВт⋅ч. Даже при полностью разряженном аккумуляторе кроссовер потребляет 5,4 литра топлива на 100 километров пробега.

На данный момент Exeed RX с бензиновыми двигателями мощностью от 197 до 249 л.с. продаётся в России по цене от 4,75 миллиона рублей. Гибридная версия, при условии её официального появления на рынке, станет самой мощной, экономичной и динамичной моделью в линейке.

Силовая установка, используемая в Exeed RX, в будущем может появиться на более крупной модели — кроссовере Exeed VX. Бензоэлектрический вариант VX уже сертифицирован в Китае, однако его полные характеристики пока не разглашаются.