Эта идея появилась в результате обсуждения в социальной сети X, где Маск прокомментировал публикацию Билли Маркуса, одного из создателей Dogecoin.

Илон Маск, известный своими инновационными проектами, заявил о возможном создании игровой студии на базе стартапа xAI. Эта идея появилась в результате обсуждения в социальной сети X, где Маск прокомментировал публикацию Билли Маркуса, одного из создателей Dogecoin.

Билли Маркус поднял важный вопрос об идеологических ограничениях, с которыми сталкиваются разработчики игр:

«Почему разработчики игр и игровая журналистика оказались заложниками идеологий? Геймеры всегда противостояли корпорациям, отвергали манипуляции и легко распознавали фальшь. Зачем следовать этим трендам?»

Его мнение нашло отклик у множества пользователей, включая Илона Маска, который отметил, что:

«Слишком много игровых студий принадлежит крупным корпорациям. xAI намерен создать игровую студию с искусственным интеллектом, чтобы вернуть величие играм».

xAI — это стартап, основанный в июле 2023 года, специализирующийся на разработке технологий искусственного интеллекта. На момент публикации рыночная стоимость компании достигла $45 миллиардов.

В 2024 году Маск вновь занял первое место в индексе миллиардеров Bloomberg. Его состояние достигло $348 миллиардов благодаря успеху акций Tesla и поддержке Дональда Трампа, который назначил его главой нового департамента повышения эффективности правительства США.

Недавно миллиардер высказался о превосходстве произведений Фёдора Достоевского над современной литературой по психологии, что вызвало обсуждения в социальных сетях.



