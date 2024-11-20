Rocket One способен проехать до 400 километров на одном заряде. Электродвигатель мощностью 180 лошадиных сил и 1200 Нм крутящего момента разгоняет байк до 100 км/ч за 2,6 секунды.

Компания EyeLights из французской Тулузы представила концептуальный электрический мотоцикл Rocket One, который, по словам разработчиков, практически готов к серийному производству. Этот электробайк выполнен в стиле кафе-рейсера, рассчитан на одного человека и оснащён светодиодной фарой, напоминающей авиационную турбину. Ручки руля интегрированы в боковые части обтекателя.

Rocket One способен проехать до 400 километров на одном заряде. Электродвигатель мощностью 180 лошадиных сил и 1200 Нм крутящего момента разгоняет байк до 100 км/ч за 2,6 секунды. На борту установлены тормозные системы Brembo.

Компания также представила шлем Shoei с интегрированной проекционной системой и Bluetooth-гарнитурой, которая синхронизируется с байком.

Однако эксперты выражают сомнения в способности EyeLights наладить массовое производство, учитывая отсутствие опыта у нее в создании мотоциклов.