Решение связано с ужесточением экологических стандартов в Европе, из-за которых увеличиваются налоги на автомобили с ДВС.

Компания Abarth объявила о завершении производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Теперь весь модельный ряд марки состоит исключительно из электромобилей.

Решение связано с ужесточением экологических стандартов в Европе, из-за которых увеличиваются налоги на автомобили с ДВС. Глава Abarth Гаэтано Торель отметил, что электромобили обеспечивают аналогичную производительность и экономичны в эксплуатации, исключая высокие налоги и расходы на обслуживание.

Компания также не будет разрабатывать гибридные установки, считая их компромиссным решением. Все усилия сосредоточены на создании высокопроизводительных электрических автомобилей.

Abarth планирует развивать линейку электромобилей, включая кроссоверы. В частности, рассматривается выпуск "заряженной" версии крупного кроссовера Fiat.

Самой свежей моделью в линейке Abarth стал 600e Scorpionissima — первый в истории бренда кроссовер и одновременно самая мощная модель. Вариант Scorpionissima будет выпущен в количестве 1949 экземпляров (в честь года основания Abarth). Стартовая цена — от 48 950 евро.

Мощность электродвигателя Abarth 600e до 240 л.с. (280 л.с. в топовых версиях), разгон до 100 км/ч менее чем за 6 секунд. Модель использует обновленную платформу Perfo-eCMP, разработанную совместно с Stellantis Motorsport.