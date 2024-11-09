Производство Gladiator перейдёт на одну смену, а сотрудники получат финансовую поддержку. Забастовки запланированы на январь 2025 года, профсоюз UAW защищает интересы работников. Одновременно компания приостанавливает работу трёх заводов в Италии.

Концерн Stellantis анонсировал масштабное сокращение персонала на своём заводе в городе Толидо, США. С начала следующего года более 1100 сотрудников будут уволены. Это решение непосредственно отразится на производстве популярного пикапа Jeep Gladiator, который с 5 января 2025 года будет выпускаться в одну смену вместо привычных двух. Увольняемые сотрудники смогут рассчитывать на поддержку: они будут получать 74% от своей обычной зарплаты в течение года.

Основной причиной этого шага является снижение спроса на модели Jeep Wrangler и Jeep Gladiator, которые являются значимыми продуктами завода в Толидо. В ответ на сокращение спроса Stellantis принял решение о корректировке производственного плана, что привело к необходимости массовых увольнений.

Американский профсоюз UAW уже выразил обеспокоенность и подтвердил, что с 5 января 2025 года на заводе начнутся забастовки, целью которых станет защита интересов сотрудников.

Не только американский рынок стал причиной таких радикальных решений. В прошлом месяце Stellantis объявил о приостановке деятельности на трёх своих заводах в Италии. Эти меры стали результатом общего снижения объёмов поставок автомобилей, отражённого в квартальном отчёте компании.

В ноябре 2024 года Stellantis и немецкий производитель Infineon объявили о партнерстве, направленном на разработку инноваций в области преобразования и распределения энергии.