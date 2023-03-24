Apple macOS, Microsoft Windows 11, Microsoft SharePoint, Ubuntu Desktop, Tesla Gateway, Adobe Reader и Oracle VirtualBox взломаны в кратчайшие сроки.

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3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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Какие первые ассоциации у Вас возникают, когда слышите о самых крупных технологических компаниях в мире? Надежность, стабильность, защищенность данных. Как бы не так.

Вы будете поражены, когда узнаете, что ведущие продукты, включая Apple macOS, Microsoft Windows 11, Microsoft SharePoint, Ubuntu Desktop, Tesla Gateway, Adobe Reader и Oracle VirtualBox, были взломаны на хакерском соревновании Pwn2Own Vancouver 2023.

Лучшие элитные хакеры продемонстрировали свои первоклассные навыки и взломали ведущие мировые продукты. Общий приз, присужденный в первый день, составил 375 000 долларов США.

Trend Micro Zero-Day Initiative (ZDI), действующая с 2005 года, организует ежегодное хакерское соревнование Pwn2Own. В нем участвуют лучшие хакерские команды, использующие недавно обнаруженные эксплойты "нулевого дня" друг против друга и заранее определенных технических целей.

Эти хакеры быстро сообщают о найденной ими уязвимости производителю, который затем выпускает исправления для устранения проблемы.

На фотографии ниже показано, кто и что было взломано в первый день Pwn2Own Vancouver 2023.

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