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Какие первые ассоциации у Вас возникают, когда слышите о самых крупных технологических компаниях в мире? Надежность, стабильность, защищенность данных. Как бы не так.
Вы будете поражены, когда узнаете, что ведущие продукты, включая Apple macOS, Microsoft Windows 11, Microsoft SharePoint, Ubuntu Desktop, Tesla Gateway, Adobe Reader и Oracle VirtualBox, были взломаны на хакерском соревновании Pwn2Own Vancouver 2023.
Лучшие элитные хакеры продемонстрировали свои первоклассные навыки и взломали ведущие мировые продукты. Общий приз, присужденный в первый день, составил 375 000 долларов США.
Trend Micro Zero-Day Initiative (ZDI), действующая с 2005 года, организует ежегодное хакерское соревнование Pwn2Own. В нем участвуют лучшие хакерские команды, использующие недавно обнаруженные эксплойты "нулевого дня" друг против друга и заранее определенных технических целей.
Эти хакеры быстро сообщают о найденной ими уязвимости производителю, который затем выпускает исправления для устранения проблемы.
На фотографии ниже показано, кто и что было взломано в первый день Pwn2Own Vancouver 2023.