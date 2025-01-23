Карта имеет 512-битную шину памяти. Это подтверждает использование clamshell-конфигурации с 3-гигабайтными модулями.

Согласно отчету от ComputerBase, предстоящая настольная видеокарта NVIDIA, как ожидается, будет оснащена 96 ГБ памяти GDDR7. Это стало известно из транспортных манифестов.

Карта имеет 512-битную шину памяти. Это подтверждает использование clamshell-конфигурации с 3-гигабайтными модулями.

Игровая GeForce RTX 5090 будет использовать 2-гигабайтные модули GDDR7. Но NVIDIA уже выпустила первую игровую карту с 3-гигабайтными модулями — RTX 5090 Laptop GPU. Она основана на GB203, имеет 256-битную шину и 24 ГБ памяти.

RTX Blackwell с 96 ГБ памяти GDDR7. Источник: NBD

Карта из отчета, скорее всего, не игровая. Это модель для рабочих станций, возможно, RTX 6000 Blackwell или RTX 8000 Blackwell. Подтверждено, что используется плата PG153, которая не применялась в игровых моделях.

RTX 6000 Blackwell будет иметь вдвое больше памяти, чем RTX 6000 ADA. TDP пока неизвестен. Однако карта почти наверняка получит GPU GB202 с 512-битной шиной. У моделей RTX для рабочих станций всегда больше CUDA-ядер, чем у игровых. Значит, эта видеокарта будет иметь более 21760 ядер.