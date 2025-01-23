Макафи ранее подтвердил, что AMD выпустит видеокарты на базе архитектуры RDNA4 в марте.

Согласно Дэвиду Макафи (вице-президенту и генеральному менеджеру Ryzen и Radeon), компания уделяет дополнительное время для оптимизации программного обеспечения перед предстоящим запуском новых видеокарт Radeon. Макафи ранее подтвердил, что AMD выпустит видеокарты на базе архитектуры RDNA4 в марте.

Хотя AMD не объявила точную дату запуска серии Radeon RX 9070, компания упомянула, что продукт станет доступен в первом квартале. К удивлению многих, данная серия не была официально представлена во время выступления на CES 2025, но её презентация была опубликована в медиа после мероприятия.

Позже AMD подтвердила, что серия Radeon RX 9000 получит отдельное мероприятие, которое, по всей видимости, запланировано на март. Однако AMD также внимательно следит за успехом серии GeForce RTX 5070, запуск которой намечен на февраль. Макафи отметил, что AMD планирует добавить больше игр с поддержкой FSR4, вероятно, к выходу новых карт.

С запуском, который уже всего через несколько недель, партнёры компании, начавшие поставки своих карт в розничные сети, смогут обеспечить большее количество доступных устройств. Исторически AMD сталкивалась с дефицитом на старте продаж, поэтому, если выпуск карт RDNA4 будет немного отложен, это может помочь улучшить доступность устройств на рынке.