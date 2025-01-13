Мод под названием Classic Offensive разрабатывался с 2016 года. Его цель — вернуть ощущение классики, характерное для CS 1.6 и ранних версий CS:GO.

Команда, работавшая над модом для CS:GO, сообщила, что Valve заблокировала его выпуск в Steam. Мод под названием Classic Offensive разрабатывался с 2016 года. Его цель — вернуть ощущение классики, характерное для CS 1.6 и ранних версий CS:GO. Команда утверждает, что отправила сборку на проверку в воскресенье, 6 октября 2024 года, но после этого «не получила ни времени ожидания, ни ответа от Steamworks». Позже мод был снят с публикации в Steam.

В открытом письме команда заявила:

«Мы не понимаем, что произошло. Мы прошли через Steam Greenlight еще в 2017 году и обсудили юридические аспекты, чтобы убедиться, что выпуск возможен. Мы даже общались с некоторыми разработчиками различных проектов Valve, которые тогда активно помогали нам разобраться, как можно осуществить выпуск. После внесения юридически необходимых изменений, связанных с использованием интеллектуальной собственности Valve, наша страница мода была создана в Steamworks, и все выглядело многообещающе. Команда была невероятно мотивирована»

Цель команды заключалась в том, чтобы «вернуть классическое ощущение CS 1.6 в CS:GO» — включая старые модели оружия, звуки, характеристики и физику. Classic Offensive был доступен на ModDB, где команда регулярно делилась прогрессом. Однако в Steam мод так и не появился. Несмотря на завершённую сборку, Valve не дала возможности выпустить проект. Команда считает такое обращение несправедливым.

Разработчики призывают авторов других модов пересмотреть свои планы, если выпуск зависит от Steam. Они также планируют вновь связаться с Valve и другими компаниями, связанными с Counter-Strike в целом, чтобы решить проблему. Ситуация остаётся неопределённой.