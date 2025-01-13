Недавно компания Comma.ai неожиданно поддержала своих конкурентов: Tesla и NVIDIA. Джордж Хотц похвалил новую версию 13 FSD Tesla после тест-драйва. Он сказал, что она «очень хорошая».

Недавно компания Comma.ai неожиданно поддержала своих конкурентов: Tesla и NVIDIA. Президент Comma.ai Джордж Хотц похвалил новую версию 13 FSD Tesla (системы полного автономного вождения) после тест-драйва. Он сказал, что она «очень хорошая».

Comma.ai — это компания, основанная в 2015 году Джорджем Хотцем, известным программистом и хакером. Она занимается разработкой технологий для автономного вождения. Основным продуктом компании является Openpilot, система помощи водителю с открытым исходным кодом.

Tesla пока уступает Waymo, но прогресс очевиден. Илон Маск заявил, что полностью автономная версия FSD выйдет уже в этом году. Cybercab планируют выпустить в 2026 году.

Хотц также отметил, что comma.ai догонит Tesla по уровню автономии за два года. Компания увеличивает мощности для обработки данных и масштабирует обучение. Результаты уже видны.

Один из пользователей соцсетей упомянул в посте главу AMD Лизу Су. Хотц ответил, что comma.ai выбирает NVIDIA, хотя их GPU дороже. «Никто в comma не хочет иметь дело с AMD», — добавил он.