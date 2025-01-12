За первый месяц игру скачали более 20 миллионов человек на всех платформах. Игра побила свой рекорд по одновременному числу игроков на Steam — 644 тысячи пользователей, по данным SteamDB.

Шутер Marvel Rivals от NetEase продолжает набирать популярность. За первый месяц игру скачали более 20 миллионов человек на всех платформах. С выходом первого сезона показатели стали еще выше. Несколько часов назад игра побила свой рекорд по одновременному числу игроков на Steam — 644 тысячи пользователей, по данным SteamDB. Сезон 1 начался два дня назад. В игру добавили Фантастическую четверку: Мистера Фантастика (Дуэлист), Человека-Факела (тоже Дуэлист), Существо (Авангард) и Невидимую Леди (Стратег). Эти персонажи скоро появятся в новом фильме Marvel. Также появился новый режим — Doom Match. В нем 8–12 игроков сражаются на одной карте за разные фракции. Все фракции враждуют друг с другом. Побеждает половина игроков, набравших больше всех очков.

В сезон добавили событие Midnight Features. За выполнение заданий дают эксклюзивные награды: костюмы, спреи, галереи и другие предметы. С вчерашнего дня пользователи Twitch могут получать уникальные награды за просмотры, включая костюм Хелы: Will of Galacta.

Вместе с сезоном вышел боевой пропуск Eternal Night Fall Luxury Battle Pass. Он включает в два раза больше контента, чем пропуск предыдущего сезона. Стоимость — 990 Lattice, но 600 Lattice и 600 Units возвращаются за прохождение. Новый механизм сохраняет пропуск и токены, купленные за Lattice, даже после завершения сезона.

Сайт Game Look подсчитал доходы Marvel Rivals за первый месяц. Игра принесла $54,5 миллиона на платформе Steam, $27,2 миллиона на PlayStation 5 и $2,7 миллиона на Xbox. Общие доходы за пределами Китая оцениваются в $100 миллионов, а с учетом китайской версии — $136 миллионов. Если игра сохранит такую динамику, она может приносить более $1 миллиарда в год.

Игра теперь доступна через GeForce NOW. Также в будущем добавят поддержку NVIDIA DLSS 4 для карт RTX 50.