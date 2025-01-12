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Видеокарты AMD Radeon RX 9070 были замечены в продаже у испанского ритейлера NeoByte
Цены на модели видеокарт AMD могут показаться завышенными. Официальная цена, скорее всего, будет ниже.

Видеокарты AMD Radeon RX 9070 были замечены в продаже у испанского ритейлера, что раскрыло их характеристики и детали моделей от партнёров AIB.


С приближением официального релиза видеокарт AMD на архитектуре RDNA 4, множество ритейлеров начали размещать их в своих каталогах, готовясь к ожидаемому запуску. Например, испанский ритейлер NeoByte разместил три различных SKU (по данным @momomo_us) Radeon RX 9070 XT и её версии без XT, включая модели Gigabyte AORUS. 

Gigabyte AORUS Radeon RX 9070 XT оценена в €1,119.99, тогда как Gigabyte Radeon RX 9070 XT и её не-XT версия продаются за €1,069.99 и €889.99 соответственно. Скорее всего, это не финальные цены, а случайные значения, выставленные ритейлером. Ожидается значительно более низкая официальная цена, предположительно в диапазоне от $300 до $1,000.

Кроме того, филиппинский ритейлер Netcodex также разместил модель Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC 16GB по цене около $530, что может быть ближе к предполагаемой цене на момент релиза.

В недавнем интервью представитель AMD, Фрэнк Азор, отметил, что линейка RX 9070 будет стоить в пределах $300–$1,000, а учитывая, что они конкурируют с 70-й и 80-й сериями NVIDIA, можно ожидать агрессивную ценовую стратегию со стороны AMD.

#видеокарты #radeon rx 9070 xt #ритейлеры #gigabyte aorus #amd radeon rx 9070 #релиз amd
Источник: wccftech.com
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