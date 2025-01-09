По словам Хуана, NVIDIA высоко оценила проект DIGITS от MediaTek. В его рамках создаётся мощная система на кристалле (SoC).

Глава NVIDIA Дженсен Хуан подтвердил слухи о создании настольного процессора вместе с MediaTek. Это подтверждает, что компания давно работает над чипом для ПК с поддержкой ИИ.

На выставке CES 2025 был представлен компьютер Project DIGITS за $3000. Он оснащён новым процессором GB10 Grace Blackwell, разработанным в сотрудничестве с MediaTek. Этот компьютер не может претендовать на статус массового продукта, так как предназначен для разработчиков, работающих с искусственным интеллектом.

Глава Nvidia сообщил, что у компании есть планы по дальнейшему развитию чипа, лежащего в основе платформы. Он отметил, что позже будут раскрыты детали.

По словам Хуана, NVIDIA высоко оценила проект DIGITS от MediaTek. В его рамках создаётся мощная система на кристалле (SoC). Детали пока не раскрыты. Но известно, что процессор будет основан на ARM-архитектуре. Скорее всего, его изготовят по 3-нм техпроцессу TSMC.

Судя по слухам, NVIDIA представит свой процессор в первой половине 2025 года. Массовый выпуск начнётся ближе к концу года.