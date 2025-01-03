Технология Vision AI позволяет холодильнику отслеживать содержимое с помощью камер.

Samsung представит новые возможности свои умных холодильников Family Hub на выставке CES. Устройства с экранами 9 и 32 дюйма получат функцию заказа продуктов через Instacart. Это стало возможным благодаря соглашению компании с сервисом доставки.

Технология Vision AI позволяет холодильнику отслеживать содержимое с помощью камер. Внутренняя камера фиксирует, какие продукты остаются, а внешняя регистрирует добавленные или убранные. На основе этих данных ИИ формирует список покупок.

На данный момент система распознает 37 видов продуктов, включая овощи и фрукты. Однако содержимое дверных карманов и морозильника пока не учитывается. Для дополнения списка можно использовать приложение Samsung Food, доступное на экране холодильника и смартфоне.

Функция заказа продуктов через Instacart станет доступна позже в этом году после обновления прошивки.