Где лучше брать видеокарту и что лучше - низкая цена или долгая гарантия на примере DNS и Ozon
В последнее время цены на полупроводники сильно упали. Укрепление рубля и "Криптозима" сыграли в этом важную роль. Майнеры больше не закупают видеокарты и наоборот пытаются избавиться от видеокарт, продавая их на Avito и других интернет-сервисах.
Но как бы то ни было, магазины не сильно спешат снижать цены. К примеру DNS
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Как мы видим, цены довольно высокие. И даже с долгой гарантией, это все ровно дорого.А что на счет OZON?
Здесь цена на порядок ниже. Да, как таковой гарантии нету. Но, низкая цена и большое количество положительных отзывов, будет привлекательнее чем высокая цена, но долгая гарантия. Просмотрим отзывы на OZON
Большинство отзывов положительные, упаковка, качество отличное. При браке как оказалось видеокарту можно вернуть, хотя это довольно муторное занятие, но шанс того, что вам попадется брак, очень мал.
При покупке на OZON обращайте внимание на отзывы, чем их больше тем лучше. Ну, а бонусом просмотрим цены на RTX 3060 на Aliexpress
Здесь мы видим такие же цены как на OZON.Хотя я бы не советовал покупать, такие дорогие вещи на Aliexpress, ибо шанс того, что вам приедет видеокарта с дефектами, выше. Да и гарантии тут нету. А вернуть товар очень дорого, тяжело и не выгодно.
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