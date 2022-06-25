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Где лучше брать видеокарту и что лучше - низкая цена или долгая гарантия на примере DNS и Ozon

Мы разберемся, где выгоднее брать видеокарту: Citilink или OZON? Гарантия или низкая цена?
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RTX 3050 уже за 31 тр - смотри
3 вида RTX 3070 Ti дешевле 70 тр
3080 Ti за 100 тр в Ситилинке
3080 дешевле 100 тр - скидка 20%
RTX 3060 <b>Ti дешевле 50 тр</b>
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке

В последнее время цены на полупроводники сильно упали. Укрепление рубля и "Криптозима" сыграли в этом важную роль. Майнеры больше не закупают видеокарты и наоборот пытаются избавиться от видеокарт, продавая их на Avito и других интернет-сервисах. 

Но как бы то ни было, магазины не  сильно спешат снижать цены. К примеру DNS

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Как мы видим, цены довольно высокие. И даже с долгой гарантией, это все ровно дорого.А что на счет OZON?

Здесь цена на порядок ниже. Да, как таковой гарантии нету. Но, низкая цена и большое количество положительных отзывов, будет привлекательнее чем высокая цена, но долгая гарантия. Просмотрим отзывы на OZON 

Большинство отзывов положительные, упаковка, качество отличное. При браке как оказалось видеокарту можно вернуть, хотя это довольно муторное занятие, но шанс того, что вам попадется брак, очень мал.

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Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри
Новая топовая 48Gb Nvidia
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
Лютая RTX 3090 за копейки - смотри
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
3070 Ti задешево в Регарде
RTX 3050 за 25тр в Регарде
3070Ti MSI подешевела на порядок
3080 Gigabyte дешевле 90тр в Ситилинке
3070 Ti Asus Gaming - 70 тр
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр
3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU
RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

При покупке на OZON обращайте внимание на отзывы, чем их больше тем лучше. Ну, а бонусом просмотрим цены на RTX 3060 на Aliexpress

Здесь мы видим такие же цены как на OZON.Хотя я бы не советовал покупать, такие дорогие вещи на Aliexpress, ибо шанс того, что вам приедет видеокарта с дефектами, выше. Да и гарантии тут нету. А вернуть товар очень дорого, тяжело и не выгодно.

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#видеокарты #rtx3060
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