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Собираем хороший компьютер с aliexpress за 75к, дешевле "наших" магазинов почти в 2 раза

Собираем хороший компьютер за 75к. Будем рассматривать самые проверенные предложения...
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Так уж сложилось, что магазины стали задирать сильно цены и рассчитывать на мощную сборку в пределах 50-70к тяжело если брать все с магазинов по типу Citilink, DNS.Но можно рискнуть и собрать ПК с aliexpress, что обойдется вам дешевле и мощнее, хотя и гарантии не будет. Ну приступим.

Чтобы долго не тянуть, первым у нас будет шустренькая карта за свои деньги, а именно RTX 2060

Данная карточка даже на момент своего выхода была не особо популярной из-за большой цены и не особо мощной по сравнению с другими картами.Но сейчас она довольно неплоха, так как цены на другие варианты сильно завышены
Мы возьмем версию на 6гб за 34к

Второе, что мы возьмем так это процессор. Здесь мы сильно подробно расписывать не будем. Возьмем процессор Ryzen 7 3700x 8ядер/16потоков 3.6ггц 14к

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Третьим у нас будет мама сей системы, а именно GIGABYTE B550M AORUS ELITE, данная плата ничем особо не выделяется, но все же за свою цену в она отличный вариант. Более подробно можете посмотреть в официальном сайте создателя.

Четвертым у нас будет оперативная память ASgard W2 series RGB ddr4 8GBx2 3200mhz. 6к.Впринципе неплохой проверенный вариант. К сожалению это максимальная частота которую поддерживает наша материнская плата.
Пятым возьмем неплохой блок питания на 700w(К сожалению не особо разбираюсь в блоках питания),а именно ATX 700W VX PLUS,

Ну а под конец, чтобы долго не тянуть возьмем неплохое охлаждение для нашего процессора: SnowMan 3fan 4pin  am4 socket. 2к

И неплохой ssd под систему M2 SAMSUNG 500GB NVMe 5,6к

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При подсчете у нас получается 72к, вот как, у нас получилось даже дешевле. Ну а на оставшиеся 3к можете купить клавиатуру, мышь и наушники, тут уж сами выбирайте.И да, я не советую брать корпус с али по понятным причинам.Лучше поищите в том же DNS или ozon, и дешевле и безопаснее.

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Теги

#процессоры #видеокарты #aliexpress
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