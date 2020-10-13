Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Мой опыт использования самой дешевой PNY 1080 Ti с Авито в течение 8 месяцев - температура более 80 градусов, но шум невелик

[ ] для раздела Блоги
3
2080 MSI Gaming за копейки по промокоду MGA
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

В этой краткой статье хотел бы поделиться впечатлениями о видеокарте PNY GTX 1080ti turbo после 8 месяцев эксплуатации. 

реклама

В феврале я приобрел ее на б\у рынке за 20000 рублей. Человек продавал 2 1080ti на выбор.

анонсы и реклама
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
2080 Ti c двойной скидкой дешевле чем везде
Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде
2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Одна была от Zotac - огромная 3-х слотовая, весом под 1.5кг и сияющая как новогодняя елка с кастомной печатной платой со множеством прибамбасов по цене 25к. 

реклама

Вторая крайне неказистая, но с референсной платой (бывают и хуже референса), 2х слотовая турбина, которая является более дешевым аналогом FE, без какой-либо эстетики и подцветки вообще, весом всего полкило, что даже легче веги56. Коробка от нее крайне невзрачная, с очень тонким картоном, почти бумажная и без глянца, а комплект поставки только брошюра выполнена по-дешмански, без каких-либо картинок из обычной бумаги и тоже без глянца, зато на 5000 дешевле. Проще коробок от видеокарт мне видеть еще не доводилось.

реклама

Но при запуске фурмарка на Zotac вылетал драйвер, так же продавец сказал, что иногда это происходит и во время игры в танки и помогает снижение поверлимита, возможно из-за блока питания, при том процессор FX-6300!!!, который не должен загружать эту карту более чем на четверть при фулхд. Поэтому я был не уверен что виной тому БП и выбрал второй вариант. 

Я давно мечтал о 1080ti, но цена ранее для меня была не подъемной и вот наконец мечта сбылась, и я спешил домой с картой. До нее у меня стояла Vega56 pilse с 2мя вентилями. Первым делом разобрал карту, хорошо что она крайне легко разбирается, только открутить 6 винтиков на кожухе и 4 подпружиненных винта от радиатора гпу.  Но я с ужасом обнаружил следы коррозии на хлипком радиаторе под пластиковым кожухом 1080ti. Сложилось впечатление будто карта хранилась долгое время в сыром подвале, коробка также была как после просушки. К счастью в остальном на плате все было чисто, текстолит будто у новой карты. Я сменил окаменевшую термуху на Noctua NT-H1 и начал пользоваться.

реклама

Первым делом пошаманил с кривой АБ, и удалось добиться стабильной частоты буста в играх не менее 1800, не повышая поверлимит.

Температура гпу часто достигает отметки 83-84, если играть без вертикалки, но уровень шума на удивление не такой большой, как на предыдущей веге пульс. Разница же во многих играх была раза в полтора. Наконец-то я увидел дум 4 на кошмарных настройках и вульфе-2 в 4к железные 60фпс с вертикалкой. В целом можно сказать что многие игры идут на 1080ти в 4К при 60фпс на средне-высоких настройках, примерно как шли на веге56 в 2К.


Прошло 8 месяцев и проблем с картой замечено не было, работает как часы, не было ни единого нарекания, вылета. К данной карте очень подходит эпитет - "вставил и забыл". Еще придает шарма то, что сразу после включения ПК появляется биос видеокарты, как в старые добрые времена, как на каком-нибудь не убиваемом S3 trio или GF2. 

Карта меня устраивает на все 200%, для моего фулхд моника 27, разве что нет DVI и 120Гц поэтому не выдает мой моник, нужен активный dp-to-dvi-d адаптер, который стоит немалых денег. А в играх если и есть просадки ниже 60, то лишь по вине кривизны этих игр. На моей памяти таких только 2, это Serios Sam 4 и Crysis 1.

Однако все же наскучила карта и хочется чего-то нового, увидеть лучи при хорошем фпс, поэтому жду адекватной цены на 3080, а именно не выше 70к и крайне желательно референс. Прирост должен быть почти 2-кратным. А 2080ti даже за 50к не надо, хотя за 40 наверное приобрел бы, но таких вариантов пока нет.

P.S. Сейчас цены на авито на 1080ti подросли по сравнению с февралем как и доллар, поэтому дешевле 25 их практически не найти, но даже за 25 такой вариант остается довольно привлекательным по соотношению фпс на рубль. Главное не напороться на карту с урезанной, относительно референса, элементной базой.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

nvidia geforce 1080ti geforce 1050ti
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Zephyrus M15
4
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: октябрь 2020
25
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: октябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080 (ROG-Strix-RTX3080-10G-Gaming)
147
Тестирование процессоров Core i3-10100, Core i3-9100F и Ryzen 3 3100 в актуальных играх
11
Обзор и тестирование комплекта корпусных вентиляторов Deepcool MF120 GT
9
Тестирование процессора Intel Core i7-10700КF в актуальных играх
14
Обзор клавиатуры MSI Vigor GK50 Elite Kailh Blue
40
Изучаем референсные NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090: разгон и тестирование в 8K
105
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: октябрь 2020
17

Интересные материалы

Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – сентябрь 2020
30 сентября 2020 130
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080 (ROG-Strix-RTX3080-10G-Gaming)
10 октября 2020 147
Изучаем референсные NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090: разгон и тестирование в 8K
7 октября 2020 105
Деньги вперед: главные игры октября 2020 года
5 октября 2020 40
Тестирование процессора Intel Core i7-10700F в актуальных играх
2 октября 2020 40
Тестирование процессора Intel Core i5-10600КF в актуальных играх
5 октября 2020 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

AMD официально сообщила о завершении жизненного цикла материнских плат на чипсетах A320, B350 и X370 – поддержки новых процессоров Ryzen 5000-й серии не будет
134
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3000-й серии значительно ускорили скорость взлома файлов Microsoft Word – в 8 раз быстрее на RTX 3090 – тестирование Tomshardware
11
Xiaomi Redmi Note 9 Pro сильно подешевел – продвинутая 64 Мп камера, игровой процессор, быстрая зарядка 30 Вт, ёмкий аккумулятор 5000 мАч и NFC по самой низкой цене с начала продаж
5
Российская версия MIUI 12 на смартфоны Xiaomi Redmi Note 7/7S, Redmi Note 8/8T, Redmi Note 9S/9 Pro и многие другие не выйдет до декабря – полная информация и сроки
4
Флагманский 8-ядерный Core i9-9900KF рекордно подешевел – лучшая игровая производительность против нового Ryzen 7 5800X по самой низкой цене с начала продаж
37
Уже завтра Microsoft прекратит поддержку одной из версий Windows 10 с миллионами пользователей по всему миру
19
Спасибо, что живой: игровой тест культового 8-ядерника AMD FX-8350 в реалиях 2020 года от GECID.com
91
Xiaomi выпустила глобальную прошивку MIUI 12 на флагман 2017 года – ссылка на закачку
3
Star Citizen не будет работать на большинстве процессоров Intel
61
GeForce RTX 3080 и RTX 3070 с удвоенным количеством памяти – 20 Гб и 16 Гб в ответ на Big Navi появятся в продаже уже в декабре
78
AMD Radeon RX 6000 уступает GeForce RTX 3080 не более 6 процентов — обновленные сравнительные данные Planet 3DNow
99
Первое резюме после тестирования Intel Rocket Lake-S — существенно возросшая производительность в играх, легкие 5 ГГц, но высокий нагрев
138
Высокие цены на AMD Ryzen 5000 вдохновили аналитиков
199
Процессоры Ryzen 5000 используют тот же техпроцесс и кристалл ввода/вывода, что и Ryzen 3000XT - Zen3 не получит обновлённого чипа I/O как в гибридных Ryzen 4000G и мобильных Ryzen 4000U
58
Стоимость Intel Core i7 11-го поколения Rocket Lake-S не должна превысить 380 долларов
143
Фотографии видеочипа с серийной Radeon RX Vega 64 обошлись автору в $15
14
10 популярных смартфонов HUAWEI получили стабильную EMUI 11 на новой Android 11 – полный список и инструкция для получения обновления
1
Специалисты сравнили нагрев игровых консолей Microsoft Xbox Series и Sony PlayStation 5
10
Семейство Vermeer пополнится процессором AMD Ryzen 5 5600 в следующем квартале
123
Магазины не получают и десятой доли желаемого количества видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30
44

Популярные статьи

Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: октябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5
Собираем недорогой игровой компьютер на Авито — полезные советы
41
Сравнение башенных кулеров Ice Hammer Thor и Scythe Ninja 3
90
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: октябрь 2020
25
Какую видеокарту выбрать на рынке б/у в октябре 2020
28
Мой первый ПК – возвращаемся в 90-е по воспоминаниям читателей overclockers.ru
41
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Zephyrus M15
4
Мнение на основе личного опыта: дорогие видеокарты не нужны, а мониторы 2К и 4К – это не более чем рекламный ход маркетологов
12
5 игр с уникальной атмосферой - Half-Life 2, S.T.A.L.K.E.R., Fallout 2, Fallout: New Vegas, The Elder Scrolls III: Morrowind
5
Мой опыт использования самой дешевой PNY 1080 Ti с Авито в течение 8 месяцев - температура более 80 градусов, но шум невелик
3

Сейчас обсуждают

Kasyan
02:08
"Напомним, что Star Wars Squadrons вышла второго октября и получила вполне высокие пользовательские отзывы" Ну и где же они высокие?! От журнализов, так они любому говну высокие оценки поставят!
Авторы Star Wars Squadrons трудятся над несколькими новыми проектами
AggroShkolyar
02:06
Адом уже есть в стиме.
Породившая жанр roguelike игра Rogue на следующей неделе появится в Steam
Kasyan
02:02
Ага, то что не будет 12/16 ядер на Zen 2 в декстопе! Заяц рекордсмен по высерам.
Высокие цены на AMD Ryzen 5000 вдохновили аналитиков
Inqizitor
02:00
АМД не говно, если знаешь как использовать. Возможно, на 5800 даже можно будет играть, а не только расчеты крутить. Просто не нужно было брать 3600 всякие, нормальный АМД - это 3700 и 3900.
Семейство Vermeer пополнится процессором AMD Ryzen 5 5600 в следующем квартале
Inqizitor
01:56
Где фпс ниже, в ролике 169 у Хасвелла и 181 у АМД.
Семейство Vermeer пополнится процессором AMD Ryzen 5 5600 в следующем квартале
hiveliberty
01:52
Отличная иллюстрация пятой точки у синеботов: https://cs9.pikabu.ru/post_img/2020/10/08/6/1602144701110120340.webm
Семейство Vermeer пополнится процессором AMD Ryzen 5 5600 в следующем квартале
dascratch
01:52
Это может показаться, чем-то ненормальным, отклонением от нормы, но мне накомо - тоже часто играю в свежеустановленную игру день-два, а когда она уже начинает в печёнках сидеть, допираю, что гоняю не ...
Мнение на основе личного опыта: дорогие видеокарты не нужны, а мониторы 2К и 4К – это не более чем рекламный ход маркетологов
Kasyan
01:52
Так техпроцесс уже отлаженный и такого не будет как с 7 нм первого поколения.
Семейство Vermeer пополнится процессором AMD Ryzen 5 5600 в следующем квартале
Денис Сивичев
01:50
чет я по ходу продешевил, отдав первый титан с 6гб за 7к знакомому)
Какую видеокарту выбрать на рынке б/у в октябре 2020
Kasyan
01:48
Разными чеками не догадался взять?!
Семейство Vermeer пополнится процессором AMD Ryzen 5 5600 в следующем квартале
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем