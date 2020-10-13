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В этой краткой статье хотел бы поделиться впечатлениями о видеокарте PNY GTX 1080ti turbo после 8 месяцев эксплуатации.

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В феврале я приобрел ее на б\у рынке за 20000 рублей. Человек продавал 2 1080ti на выбор.

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Одна была от Zotac - огромная 3-х слотовая, весом под 1.5кг и сияющая как новогодняя елка с кастомной печатной платой со множеством прибамбасов по цене 25к.

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Вторая крайне неказистая, но с референсной платой (бывают и хуже референса), 2х слотовая турбина, которая является более дешевым аналогом FE, без какой-либо эстетики и подцветки вообще, весом всего полкило, что даже легче веги56. Коробка от нее крайне невзрачная, с очень тонким картоном, почти бумажная и без глянца, а комплект поставки только брошюра выполнена по-дешмански, без каких-либо картинок из обычной бумаги и тоже без глянца, зато на 5000 дешевле. Проще коробок от видеокарт мне видеть еще не доводилось.

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Но при запуске фурмарка на Zotac вылетал драйвер, так же продавец сказал, что иногда это происходит и во время игры в танки и помогает снижение поверлимита, возможно из-за блока питания, при том процессор FX-6300!!!, который не должен загружать эту карту более чем на четверть при фулхд. Поэтому я был не уверен что виной тому БП и выбрал второй вариант.

Я давно мечтал о 1080ti, но цена ранее для меня была не подъемной и вот наконец мечта сбылась, и я спешил домой с картой. До нее у меня стояла Vega56 pilse с 2мя вентилями. Первым делом разобрал карту, хорошо что она крайне легко разбирается, только открутить 6 винтиков на кожухе и 4 подпружиненных винта от радиатора гпу. Но я с ужасом обнаружил следы коррозии на хлипком радиаторе под пластиковым кожухом 1080ti. Сложилось впечатление будто карта хранилась долгое время в сыром подвале, коробка также была как после просушки. К счастью в остальном на плате все было чисто, текстолит будто у новой карты. Я сменил окаменевшую термуху на Noctua NT-H1 и начал пользоваться.

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Первым делом пошаманил с кривой АБ, и удалось добиться стабильной частоты буста в играх не менее 1800, не повышая поверлимит.

Температура гпу часто достигает отметки 83-84, если играть без вертикалки, но уровень шума на удивление не такой большой, как на предыдущей веге пульс. Разница же во многих играх была раза в полтора. Наконец-то я увидел дум 4 на кошмарных настройках и вульфе-2 в 4к железные 60фпс с вертикалкой. В целом можно сказать что многие игры идут на 1080ти в 4К при 60фпс на средне-высоких настройках, примерно как шли на веге56 в 2К.





Прошло 8 месяцев и проблем с картой замечено не было, работает как часы, не было ни единого нарекания, вылета. К данной карте очень подходит эпитет - "вставил и забыл". Еще придает шарма то, что сразу после включения ПК появляется биос видеокарты, как в старые добрые времена, как на каком-нибудь не убиваемом S3 trio или GF2.

Карта меня устраивает на все 200%, для моего фулхд моника 27, разве что нет DVI и 120Гц поэтому не выдает мой моник, нужен активный dp-to-dvi-d адаптер, который стоит немалых денег. А в играх если и есть просадки ниже 60, то лишь по вине кривизны этих игр. На моей памяти таких только 2, это Serios Sam 4 и Crysis 1.

Однако все же наскучила карта и хочется чего-то нового, увидеть лучи при хорошем фпс, поэтому жду адекватной цены на 3080, а именно не выше 70к и крайне желательно референс. Прирост должен быть почти 2-кратным. А 2080ti даже за 50к не надо, хотя за 40 наверное приобрел бы, но таких вариантов пока нет.

P.S. Сейчас цены на авито на 1080ti подросли по сравнению с февралем как и доллар, поэтому дешевле 25 их практически не найти, но даже за 25 такой вариант остается довольно привлекательным по соотношению фпс на рубль. Главное не напороться на карту с урезанной, относительно референса, элементной базой.