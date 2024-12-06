Начало 2025 года. Вы с гордостью устанавливаете новенькую RTX 5000, наслаждаясь её мощью и графикой на ультрах. Кажется, лучше уже не будет. Но спустя полгода выходит Blackwell Ultra, и всё меняется. Обзорщики в восторге, графики взлетают до небес, демонстрируя колоссальный прирост производительности и энергоэффективности. Ваша RTX 5000, ещё недавно казавшаяся вершиной технологий, теперь воспринимается как шаг к чему-то большему. Остаётся лишь с грустью наблюдать за триумфом нового флагмана и утешать себя тем, что вы поддержали этот прогресс. О причинах возможного сценария ниже.

NVIDIA вновь демонстрирует свои амбиции в области искусственного интеллекта, ускоряя внедрение архитектуры нового поколения под названием Rubin. Изначально запланированный на 2026 год, её запуск теперь перенесён на середину 2025 года. Этот стратегический шаг направлен на то, чтобы укрепить лидерские позиции компании на рынке высокотехнологичных решений и опередить конкурентов в гонке инноваций. Одновременно с архитектурой Rubin NVIDIA планирует выпустить серию видеокарт Blackwell Ultra (B300) в середине 2025 года. Такой плотный график релизов ставит перед компанией стратегический вызов: как грамотно распределить внимание между продуктами двух разных поколений, чтобы избежать внутренней конкуренции и извлечь максимальную выгоду.





Новая серия видеокарт RTX 5000 на базе архитектуры Blackwell, в которой флагманом станет модель RTX 5090 с чипом GB200, ожидается в начале 2025 года. Однако ходят слухи, что эта линейка может стать лишь промежуточным этапом. Nvidia заявляет, что уже к середине того же года планируется выпуск обновленной серии под названием Blackwell Ultra. Ее топовая модель, вероятно, будет работать на чипе GB300, созданном с использованием более передового 3-нм техпроцесса.

Напомним, что в серии RTX 5000 будет применяться усовершенствованный, но всё ещё устаревающий 5-нм техпроцесс, аналогичный тому, что используется в текущих видеокартах RTX 4000 с архитектурой Ada Lovelace. Переход на 3-нм технологии обещает значительный скачок: рост тактовых частот, увеличение числа вычислительных блоков и оптимизация энергоэффективности. В то же время потенциал 5-нм техпроцесса практически исчерпан. Например, ожидается, что RTX 5090 будет потреблять около 600 Вт, что на 150 Вт больше, чем у RTX 4090. Это связано с увеличением числа ядер: у RTX 5090 их будет порядка 21 000 против 16 000 у её предшественницы, что объясняет прирост потребления энергии.

Таким образом, покупка видеокарт серии RTX 5000 в начале 2025 года может обернуться разочарованием. Особенно это касается RTX 5090, ведь уже через полгода на рынок может выйти более производительная линейка Blackwell Ultra, вероятно, по сопоставимой цене. Использование 3-нм техпроцесса позволит уменьшить площадь кристалла, что не только повысит производительность, но и снизит себестоимость производства.