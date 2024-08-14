Впервые вышла игра AAA-класса, в которой стабильные 60fps при разрешении 1080p даже без трассировки может обеспечить лишь RTX 4090.

На днях вышел публичный бенчмарк, очень ожидаемой игры Black Myth: Wukong на пресловутом движке UE5, чтобы потенциальные игроки проверили свои системы на прочность.

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В свою очередь, ресурс GAMEGPU не остался в стороне и довольно быстро опубликовал результаты тестов множества игровых систем.

Судя по этим результатам, игра переплюнула всех, умудрившись даже без лучей на RTX 4080 Super выдать менее 60 fps в разрешении 1080p. Можно констатировать факт, что анти-рекорд по оптимизации, точнее ее отсутствия, ныне побит. Ранее самыми тяжелыми для систем, были такие игры, как: Alan Wake 2, CP2077, Senua's Saga: Hellblade II и Avatar. Но стоит отметить, что они не позволяли себе подобные аппетиты на своих максимальных пресетах в схожих режимах.

Например игра AW2 в нативе 1080 без RT, позволяет играть при 60 кадрах в секунду начиная с таких видеокарт, как RX 6800 и RTX 3080.

CP2077 в нативе 1080p + RT, позволяет играть при 60 фпс начиная с карты 4070Ti 12Gb. А в режиме без RT, начиная с RTX 2080S и RX 6700 XT.

Игра HB2, в нативе 1080p, начиная RTX 3080Ti и RX 6800 XT.

А игра Avatar: Frontiers of Pandora, начиная с RTX 3080 и RX 6800 XT.

При этом графика в игре Black Myth: Wukong оставляет достаточно спорные впечатления.

Местами кажется, что даже в такой игре, как Shadow of the Tomb Raider, 2018 года выпуска, графика выглядит не хуже.

Остается надеяться, что выйдут исправления, которые существенно повысят оптимизацию, иначе с трассировкой, хотя бы в нативном 1080 справится только RTX 5090, которая должна появиться не ранее 2025, судя по утечкам.