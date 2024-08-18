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OddTechieGuy
Изменения в подходе к выбору ядра для Ubuntu - суть изменений и возможные последствия
Canonical планирует изменить подход к выбору ядра для новых релизов Ubuntu. Что изменится для пользователей и какие могут быть издержки у нового подхода?

Недавно команда, отвечающая за выбор, доработку и поддержку ядра Linux в системах Ubuntu сообщила об ожидаемых изменениях в подходе к выбору ядра в будущих ОС Ubuntu. В то время, как для большинства пользователей этой ОС изменения с высокой вероятностью пройдут незамеченными, новый подход может оказать негативное влияние на энтузиастов, стремящихся к скорейшему обновлению используемого на их машине софта.

Что изменится и почему?

Всё дело в сроках, необходимых для подготовки релиза, а также принятых процедурах для проверки надёжности и стабильности ОС, выпускаемой по заранее определенному графику, в то время как релизы ядра не привязаны к жестко зафиксированному графику, в результате чего могут сдвигаться на срок до нескольких недель в случае необходимости.

Традиционно команда, отвечающая за ядро Linux, используемое в качестве основы для очередного релиза Ubuntu, придерживалась консервативной стратегии, выбирая ту версию ядра, которая практически гарантированно может быть тщательно протестирована к моменту релиза новой версии операционной системы. Для этого требуется выбирать то ядро, которое уже прошло стадию релиз-кандидата, было признано стабильным и пригодным для использования в качестве основы для Linux-дистрибутива. При этом проверяется не только само ядро, а работа всей системы, включая базовые пользовательские приложения.

Новый подход предполагает, что выбирается наиболее свежее ядро, которое технически может оказаться в статусе релиз-кандидата во время подготовки к выпуску новой версии ОС, и это позволяет выбрать для новой версии системы более свежее ядро, обеспечивающее поддержку более нового оборудования. Как ожидается, в большинстве случаев выбор наиболее свежего ядра не должен приводить к серьезным проблемам с подготовкой к релизу, однако команда отмечает возможность выпуска новых версий системы, которые не могут считаться стабильными в полной мере, пока используемый дистрибутивом софт не будет должным образом протестирован после релиза стабильного ядра, а не релиз-кандидата.

Следствием обозначенных изменений могут стать дополнительные уведомления от Canonical о том, что очередной релиз еще не до конца протестирован и не должен рассматриваться как стабильный. Однако, в публикации отдельно уточняется, что никаких грандиозных проблем с выпуском новых версий Ubuntu не ожидается, а разъяснения даются для того, чтобы прояснить, что ради поддержки новейшего оборудования и интеграции самых свежих функций ядра команда может подойти к релизу с не самым стабильным продуктом, который еще какое-то время будет проверяться, но этот вариант не рассматривается как новая норма, которая затронет все последующие релизы.

Пример релиза с ядром в случае его нахождения в статусе релиз-кандидата, изображение: Canonical

Кого это затронет?

Часть пользователей-энтузиастов предпочитает устанавливать новую версию ОС прямо в день выхода, даже если встроенный в операционную систему механизм установки обновлений еще не предлагает обновить систему. Некоторые участники сообщества вообще предпочитают участвовать в бета-тестах, чтобы помочь в доводке системы до полностью готового состояния. Вот такие пользователи в первую очередь рискуют столкнуться с недостаточно стабильным релизом, т.к. в случае, если релиз ядра задержался, времени на полноценную проверку всего необходимого софта может оказаться недостаточно.

С другой стороны находятся те, кто использует операционную систему для решения практических задач и не стремится устанавливать обновления по принципу "чем скорее, тем лучше". Это касается как частных лиц, так и организаций, которые наверняка предпочтут установить LTS-версию ОС и не устраивать себе незапланированные квесты с экстренной починкой рабочего инструмента или сервера, когда там какая-то новая фича заглючила и привела к остановке рабочего процесса.

В любом случае пользователи, полагающиеся на механизм обновления уже установленной ОС, пострадать не должны, поскольку обновления не будут включать в себя нестабильное ядро. Для версий системы с коротким жизненным циклом (т.н. Interim-релизы) в случае необходимости будет выпускаться предыдущее (уже стабильное) ядро с последующим обновлением до целевого, в то время как для LTS-релизов обновление традиционно выполняется сразу до версии XX.04.1, это так называемый point-релиз, и к моменту его выпуска уже будет стабилизировано не только ядро, но и весь дополнительный софт.

#linux #ubuntu #canonical
Источник: discourse.ubuntu.com
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