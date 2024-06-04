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Новые штрафы для огородников и дачников в текущем году

Новые правила, требования, ограничения, запреты и штрафы для дачников, огородников и владельцев частных домов и своих участков земли
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В последние несколько лет власти обращают пристальное внимание на дачников, огородников, владельцев частных домов с земельными участками. Разработано огромное количество правил, требований, ограничений и запретов, и, конечно же, штрафов за их нарушение. Копилка штрафов для дачников и огородников регулярно пополняется. И текущий год здесь не стал исключением.

В этом году для огородников и дачников появилось немало новых штрафов. Например, за сорняки и бездействие. В список запрещенных растений сейчас занесено огромное количество сорняков, опасных растений, лекарственных трав. Выращивание их на участке может привести не только к штрафу. Собственника такого участка могут привлечь к ответственности, в том числе и к уголовной.

Да и штрафы здесь совсем немалые. Например, в Подмосковье за выращивание на участке борщевика сумма штрафа составит от 20 до 50 тысяч рублей за каждое растение. И в других регионах суммы тоже не маленькие. Так же установлены штрафы и за другие растения на участке, например, за одуванчики, пастушью сумку, лекарственную ромашку, ипомею и многие другие. Сумма штрафа составит от 500 до 2000 рублей.

Разработаны и критерии запущенности и заброшенности участка. Если участок зарос сорняками, более чем на половину площади, если на участке нет культурных растений и деревьев, если на территории находится мусор, и никто не наводит там порядок в течение двух лет, такой участок будет считаться заброшенным. В этом случае собственник получит штраф в размере от 3 до 10 тысяч рублей и требование о наведении порядка в установленный срок. Если в течение этого срока не поступит оплата, а требование о наведении порядка будет проигнорировано, участок будет изъят у собственника в пользу государства, а после – передан заинтересованным людям.

Это касается не только частных домовладений и дачных (огородных) участков, но и просто участков земли, полученных под строительство или ведение личного подсобного хозяйства. Запущенность пустующего участка также станет причиной для его изъятия.

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Кроме этого, для дачных и частных домовладений, а также просто участков земли, находящихся в собственности граждан, вводится и требование трехгодичного освоения. Если в течение 3 лет приобретенный участок не будет приведен в надлежащее состояние и использоваться по назначению, он будет изъят у собственника с уплатой штрафа в размере от 1,5% от кадастровой стоимости, но не менее 10 000 рублей.

Теперь затронем другое направление штрафов для дачников и огородников – штрафы за излишки урожая и их продажу. Здесь направление штрафов весьма обширно. Согласно логике законодателей, личный участок земли, неважно – дачный, ЛПХ, ИЖС, садово-огородный – на то и личный, чтобы выращивать на нем овощи, ягоды и фрукты только для личного потребления, для своей семьи. Продажу излишков урожая приравнивают к нелегальному ведению бизнеса.

Торговля собственной продукцией сейчас разрешена только на рынках, базарах, ярмарках и прочих, специально отведенных для этого местах, но только при наличии всех необходимых документов. Среди них – справка из местной администрации о наличии участка земли, разрешение на торговлю, а также документы и сертификаты на семена и посадочный материал, из которого и был получен продаваемый урожай. Семена и посадочный материал, согласно законодательству, теперь должны приобретаться только в специализированных магазинах.

Если урожай получен из собственных семян, продавать его излишки запрещено. Из своих семян выращивать овощи и фрукты можно только для личного потребления. Штраф в этом случае составит от 2 до 5 тысяч рублей. А при продаже больших объемов собственной продукции придется нести ответственность за незаконное предпринимательство.

Продажа продукции в неположенных местах – на обочине проезжих дорог и трасс, у магазинов и т.п. – наказывается не только штрафом в размере до 3 тысяч рублей, но и конфискацией продаваемой продукции.

Запрещено продавать излишки урожая и через интернет, газеты и прочие информационные ресурсы, просто на дому. В этом году этому моменту будет уделяться особенное внимание.

И напоследок, немного о жарке шашлыков. В этом направлении правила и требования меняются каждый год. В текущем году жарить шашлыки на территории своих участков разрешается только в закрытых мангалах и садовых грилях. Такой мангал и гриль можно установить на расстоянии 3 метров от строений и деревьев. На открытых мангалах жарить шашлыки можно только на расстоянии не менее 10 метров от строений, деревьев и горючих предметов.

Разводить огонь на природе, у водоемов, в том числе и для жарки шашлыков, запрещено.

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