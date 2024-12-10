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Ksenavoin
Аль-Башир заявил о своем назначении на пост главы временного правительства Сирии
Аль-Башир на посту главы временного правительства Сирии: шаг к переменам или хаосу?

Глава "правительства спасения", созданного вооруженной оппозицией в сирийской провинции Идлиб, заявил о своем назначении на пост главы временного правительства Сирии на переходный период. "По решению главного командования нас уполномочили сформировать временное правительство. Предварительно это будет сделано до 1 марта 2025 года", - сказал Аль-Башир в эфире телеканала Аль-Хадас. По его словам, решение было принято во вторник на встрече представителей руководства вооруженной оппозиции.

Вооруженная оппозиция и бойцы захватили столицу Сирии, Дамаск, 8 декабря. При этом бывший лидер Сирии Башар Асад покинул свою должность и вылетел за пределы страны. Захватившие власть оппозиционеры предложили создать единое переходное правительство.

Ситуация продолжает оставаться опасной, особенно после свержения длительного правления Башара Асада. Создание временного правительства вооруженной оппозиции и назначение Аль-Башира на его главенствующий пост подтверждают попытки установления порядка и управляемости в стране после многих лет гражданской войны. Однако эксперты указывают на возможные последствия, такие как борьба за власть между различными военизированными группировками, которые могут привести к новому хаосу.

Роль Абу Мухамеда аль-Джулани и его группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» в новом политическом ландшафте вызывает особую обеспокоенность. Если информация о намерениях администрации Байдена пересмотреть статус «Хайат Тахрир аш-Шам», как террористической группировки верна, это может кардинально изменить подход США к сирийскому конфликту и взаимодействию с различными фракциями.

В условиях политической неопределенности и разрозненности силы, ключевыми задачами нового правительства будут установление стабильности, восстановление независимости и налаживание соглашений как внутри страны, так и с зарубежными партнерами. Однако, учитывая предыдущий опыт, эти усилия могут стать основой для преодоления главных препятствий.


#сирия #аль-башир #захват сирии
Источник: kp.ru
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