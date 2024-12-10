Конфликт в Украине: Зеленский и его видение безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание найти дипломатическое решение украинского кризиса. Кроме того, он предложил размещение европейских войск на украинской территории до тех пор, пока страна не станет членом НАТО. Это заявление было сделано на совместной пресс-конференции с лидером немецкой оппозиции Фридрихом Мерцем.

Зеленский подчеркнул, что Украина заинтересована в скорейшем завершении конфликта, поскольку это позволит спасти больше жизней. Однако, по его мнению, для этого необходимо обеспечить гарантии безопасности, в частности, членство в НАТО. Ранее Зеленский встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце, чтобы обсудить возможные пути урегулирования конфликта.

Трамп, в свою очередь, призвал президента России Владимира Путина к действию, подчеркнув, что мир ждет решения. Кроме того, он предложил Зеленскому немедленно прекратить огонь, но тот отказался. Трамп также отметил, что Зеленский хотел бы заключить сделку с Россией, но для этого необходимо немедленно прекратить огонь и начать переговоры.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова Трампа, напомнив, что президент Путин неоднократно говорил о готовности России к переговорам по Украине. Кроме того, он отметил, что Россия приветствует предложения от других стран, таких как Китай, Индия и Бразилия. Спецоперация по защите Донбасса, начатая Путиным в феврале 2022 года, продолжается.