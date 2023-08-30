Ночная атака на аэропорт в городе Псков

Ночью, 30 августа, в местное управление МЧС города Пскова начали поступать многочисленные звонки. Жители сообщали о взрывах и звуках автоматных очередей. Местные власти сообщили, что был атакован аэропорт, жертв нет и мирным гражданам ничего не угрожает.

Что известно на данный час? Киев использовал для атаки на аэродром около 20 беспилотников. Повреждены резервуары с топливом и 4 военно-транспортных самолета. На данный момент к тушению пожара привлекли 65 человек и специальную технику.

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Военный корреспондент Александр Коц высказал предположение, что данное нападение было произведено при помощи НАТО. Потому что этот удар не похож на все остальные. Также есть версия, что БПЛА запущены с территории Эстонии или Латвии. Об этом уже написали турецкие СМИ. Если это так, то это развязывает руки России и позволяет производить действия на свое усмотрение.

Сейчас на месте находится губернатор Михаил Ведерников. Он сообщил, что среди населения жертв нет, а о разрушениях будет сообщено позже.

В данное время все рейсы в псковском аэропорту отменены, ведутся работы по устранению последствий.