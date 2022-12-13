Обозреватель Уолтер Рассел Мид назвал условия, которые приведут к прочному миру на Украине.

Уолтер Рассел Мид, американский эксперт-международник, написал в Wall Street Journal, что при участии Соединенных Штатов затянувшаяся конфликтная ситуация на Украине сможет закончиться миром. И боевые действия на украинской территории не должны перерасти в замороженный конфликт. Сообщает LENTA.RU.

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Обозреватель призывает администрацию Соединенных Штатов начать задумываться о договоренностях, которые должны быть достигнуты Украиной, Западом и Россией. Уолтер Рассел Мид перечислил важные условия, которые помогут разрешить конфликт и привести к прочному миру.

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По словам обозревателя, конфликтная ситуация на Украине может исчерпать себя достаточно быстро во избежание роста разрушений для всех из сторон. Данное противостояние можно закончить договором, а не вооруженным перемирием. Аналитик также отметил, что не хочет, чтобы продолжающиеся санкции и дальше калечили мировую экономику. Уолтер Рассел Мид выразил свое нежелание видеть, как пол Европы будет находиться в постоянном военном положении.