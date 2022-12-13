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Лимонова Оксана За пост начислено вознаграждение
WSJ пишет, что конфликт на Украине может закончится миром при участии Соединенных Штатов
Обозреватель Уолтер Рассел Мид назвал условия, которые приведут к прочному миру на Украине.
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Уолтер Рассел Мид, американский эксперт-международник, написал в Wall Street Journal, что при участии Соединенных Штатов затянувшаяся конфликтная ситуация на Украине сможет закончиться миром. И боевые действия на украинской территории не должны перерасти в замороженный конфликт. Сообщает LENTA.RU.

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Обозреватель призывает администрацию Соединенных Штатов начать задумываться о договоренностях, которые должны быть достигнуты Украиной, Западом и Россией. Уолтер Рассел Мид перечислил важные условия, которые помогут разрешить конфликт и привести к прочному миру.

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По словам обозревателя, конфликтная ситуация на Украине может исчерпать себя достаточно быстро во избежание роста разрушений для всех из сторон. Данное противостояние можно закончить договором, а не вооруженным перемирием. Аналитик также отметил, что не хочет, чтобы продолжающиеся санкции и дальше калечили мировую экономику. Уолтер Рассел Мид выразил свое нежелание видеть, как пол Европы будет находиться в постоянном военном положении.

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#сша #россия #украина #конфликт на украине #wall street journal #перемирие #уолтер рассел мид
7
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Яяяяяяяя Бббббб
12:30
и там тоже
Почему присоединение к России четырех новых территорий является оправданным шагом по моему мнению
taurus88
12:30
тибе чё, бензака на генератор подлили?
Почему присоединение к России четырех новых территорий является оправданным шагом по моему мнению
Яяяяяяяя Бббббб
12:29
Ну у меня у матери пенсия около 8к и она в принципе воспринимает это по-философски, собирается работать до самой смерти при этом. Это неправильно как по мне, но так считает большинство.
Почему присоединение к России четырех новых территорий является оправданным шагом по моему мнению
Infinity78
12:29
Долбоеб красножопый, ты совсем поехал? Ваше говно амудешное если на процент быстрее будет - на говно изойдетесь. А тут надо в сто раз быстрее. Достаточно вспомнить ваше поведение про avx512))) Нафиг н...
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taurus88
12:28
неподдельные эмоции это ты видимо о спектакле в буче?
Почему присоединение к России четырех новых территорий является оправданным шагом по моему мнению
John Doe
12:28
3dnews даже не видели этих карт. У них скрины из интернетов и графики от других сайтов. Или я не ту статью смотрел? Возможно. Но хомяки верят этому сайту, даже не видя подвоха.
В России начали "охоту" на майнеров: их выявляют по большим платёжкам за электричество
taurus88
12:28
а ты сиди дальше в своём ауле и не учи меня жизни. лучше бы подтянул свои навыки правоверного мусульманина, а то сквернословишь, жрёшь арак и ходишь по путанам.
Почему присоединение к России четырех новых территорий является оправданным шагом по моему мнению
Аye
12:28
Ну тут всё логично, чтобы была гражданская война, надо людей лишить соц выплат. А мне даже пенсию на 200 руб добавили. Ну какая гражданская война Камон?
Почему присоединение к России четырех новых территорий является оправданным шагом по моему мнению
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