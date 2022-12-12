Пол Йонсон, который на данный момент является Министром обороны Швеции заявляет, что новая военная помощь Киеву увеличится по сравнению с прошлым пакетом на 50%. Сообщает LENTA.RU.
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Глава шведского оборонного ведомства также уточнил, что несколько недель назад правительством был одобрен новый девятый пакет поддержки Украине. Он добавил, что транш военной помощи включает боеприпасы и системы противовоздушной обороны.
Йонсон объявил, что помимо всего прочего ожидается и пакет помощи для подготовки к зимнему периоду.
Ранее Йонсон заявлял, что они готовы снова начать оказывать военную, экономическую и политическую поддержку Украине, включая поставки усовершенствованных систем вооружения. Шведское руководство объявляло в ноябре о том, что подготовила для Киева военную помощь на сумму 287 млн. долларов.
В августе Дмитрий Кулеба, который является Министром иностранных дел Украины, просил Стокгольм о поставке Киеву большего вооружения. Тогда Министр подчеркнул, что Швеция может помочь с оказанием помощи и предоставлением Киеву знаменитых самоходных гаубиц Archer, зенитно-ракетных комплексов RBS-70 и снарядов для украинских артиллерийских систем.