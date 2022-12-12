Минобороны Швеции Пол Йонсон заявил, что девятый пакет помощи Киеву будет больше на 50 процентов.

Пол Йонсон, который на данный момент является Министром обороны Швеции заявляет, что новая военная помощь Киеву увеличится по сравнению с прошлым пакетом на 50%. Сообщает LENTA.RU.

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Глава шведского оборонного ведомства также уточнил, что несколько недель назад правительством был одобрен новый девятый пакет поддержки Украине. Он добавил, что транш военной помощи включает боеприпасы и системы противовоздушной обороны.

Йонсон объявил, что помимо всего прочего ожидается и пакет помощи для подготовки к зимнему периоду.

Ранее Йонсон заявлял, что они готовы снова начать оказывать военную, экономическую и политическую поддержку Украине, включая поставки усовершенствованных систем вооружения. Шведское руководство объявляло в ноябре о том, что подготовила для Киева военную помощь на сумму 287 млн. долларов.

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В августе Дмитрий Кулеба, который является Министром иностранных дел Украины, просил Стокгольм о поставке Киеву большего вооружения. Тогда Министр подчеркнул, что Швеция может помочь с оказанием помощи и предоставлением Киеву знаменитых самоходных гаубиц Archer, зенитно-ракетных комплексов RBS-70 и снарядов для украинских артиллерийских систем.