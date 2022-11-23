Официальный представитель МИД обвиняет Организацию Объединенных Наций в плохой реакции, касательно расстрела российских военных пленных в Донбассе. Мария Захарова считает, что представители ООН отрицают факт при правовой оценке расстрела украинскими бойцами российских военнопленных. Захарова считает, что они высказывают какие-то не определенные обобщенные фразы вместо того, чтобы выступить с конкретным заявлением. Сообщает LENTA.RU.
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Официальный представитель напомнила, что представители ООН, оценивающие обвинения Украины насчет инсценировки в Буче ранее, были более конкретными, инициативными и многословными.
Ранее Фархан Хак, который является заместителем официального представителя генсека ООН, выступил с заявлением о том, что бойцы Украины свершили военное преступление, расстреляв пленных РФ в Макеевке. Он также сказал, что данное преступление нуждается в тщательном расследовании, как и все другие случаи, касательно нарушения прав человека.
18 ноября в интернете начали распространять видеозапись, на которой демонстрируются тела российских военных, расстрелянных бойцами Украины. На видео видны тела российских граждан, которые сдались в плен и были расстреляны военными Украины.