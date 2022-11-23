Бывший премьер-министр Великобритании Джонсон рассказал о том, что Германия до начала СВО предлагала Украине не разжигать конфликт.

Германия до того, как началась специальная военная операция на Украине, предлагала Киеву сдаться, чтобы не разжигать конфликтной ситуации с Российской Федерацией, рассказал Борис Джонсон. Во время телеинтервью для канала CNN Portugal бывшим премьер-министром Великобритании также было отмечено, что партнеры Украины на начало спецоперации отреагировали по-разному. Сообщает LENTA.RU.

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Джонсон добавил, власти Франции вообще были уверены, что конфликтная ситуация не сможет перейти в военные боевые действия и открытое противостояние. Борис Джонсон также критично высказался по поводу итальянской власти, которое отказывалось поддерживать позицию других стран. Дело в том, что тогда Председателем Совета министров был Марио Драги и Италия зависела от российских углеводородов.

Из заявлений журналиста TAC Брэдли Девлина ясно, что западные страны готовы простить Украине все, кроме возможности пойти на мирный диалог с Россией.

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В заявлении журналиста также было отмечено, что при большом количестве неизвестных переменных сразу же после падения ракет в Польше, Зеленский стал обвинять во всем Россию. Президент Украины таким образом пытался получить больше помощи у партнеров с Запада, с уверенностью заявил обозреватель. Помимо всего прочего украинский лидер требовал применить пятую статью устава НАТО.