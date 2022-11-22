Российское посольство, которое находится в США, осуждает Америку за отзыв, касательно расстрела военных пленных Российской Федерации украинскими военными силами. Сообщает LENTA.RU.
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Дипломаты России акцентировали внимание на том, что украинских военнопленных содержат в соответствующих основным правилам международному гуманитарному праву условиях.
На заявление Беты Ван Шак, который занимает пост посла Америки по выполнению особо важных поручений, дипломаты РФ обратили особое внимание. Американские власти начали отслеживать информацию, поступающую относительно расстрела пленных России.
Российское посольство отметило циничность, присутствующую в тоне американского дипломата, который высказывался по поводу военных преступлений во время проведения спецоперации. Американский дипломат заявил, что военных преступлений со стороны Российской Федерации в разы больше, нежели со стороны украинской власти. Вместе с этим каких-либо доказательств о существующем насилие, которое якобы совершали российские военные, привести в Госдепе так и не смогли.
Посольство заявило, что за совершенные преступления Украина до сих пор не понесла никаких наказаний, а Америка с коллективным Западом, в конечном итоге, не собирается даже критиковать киевскую власть.