Американская газета Washington Post опубликовала статью о том, что глава ЦРУ Уильям Бернс сразу после встречи с Нарышкиным направился в Киев для переговоров с Зеленским.

Уильям Бернс перед поездкой в Киев побывал в Анкаре. Директор ЦРУ перед встречей с Владимиром Зеленским проводил переговоры с Сергеем Нарышкиным, занимающим пост главы Службы внешней разведки Российской Федерации. Сообщает РБК.

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Washington Post написала, что Уильям Бернс, занимающий пост директора ЦРУ США, прибыл в Киев 15 ноября, чтобы переговорить с украинским лидером.

На встрече во время переговоров Бернс полностью подтвердил информацию о том, что Америка и дальше собирается предоставлять украинскому лидеру поддержку, что Владимир Зеленский и дальше боролся с агрессией России.

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По всей украинской территории зазвучал сигнал воздушной тревоги во время визита глав ЦРУ в Киев. Президент Украины заявил, что сработала система ПВО. Украинский лидер рассказал о множествах ракетных ударов, основная часть которых была направлена на энергетическую инфраструктуру. В Киеве тоже были взрывы. Washington Post сообщает, что в момент ударов Уильям Бернс был в здании американского посольства. В издании также отмечает, что ничто не указывает на намеренные удары со стороны России по украинской территории во время визита Уильяма Бернса, директора ЦРУ.