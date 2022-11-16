Уильям Бернс перед поездкой в Киев побывал в Анкаре. Директор ЦРУ перед встречей с Владимиром Зеленским проводил переговоры с Сергеем Нарышкиным, занимающим пост главы Службы внешней разведки Российской Федерации. Сообщает РБК.
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Washington Post написала, что Уильям Бернс, занимающий пост директора ЦРУ США, прибыл в Киев 15 ноября, чтобы переговорить с украинским лидером.
На встрече во время переговоров Бернс полностью подтвердил информацию о том, что Америка и дальше собирается предоставлять украинскому лидеру поддержку, что Владимир Зеленский и дальше боролся с агрессией России.
По всей украинской территории зазвучал сигнал воздушной тревоги во время визита глав ЦРУ в Киев. Президент Украины заявил, что сработала система ПВО. Украинский лидер рассказал о множествах ракетных ударов, основная часть которых была направлена на энергетическую инфраструктуру. В Киеве тоже были взрывы. Washington Post сообщает, что в момент ударов Уильям Бернс был в здании американского посольства. В издании также отмечает, что ничто не указывает на намеренные удары со стороны России по украинской территории во время визита Уильяма Бернса, директора ЦРУ.