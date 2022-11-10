Парламент ЛНР попросил президента РФ присвоить Луганску звание "Город трудовой доблести"
Владимиру Путину свое обращение направил Народный совет с предложением присвоить Луганску звание «Город трудовой доблести». Сообщает издание ТАСС.
Сегодня в зале заседания о такого рода просьбе рассказал депутат ЛНР Дмитрий Кукарский, состоящий в комитете по вопросам государственного строительства, нормотворческой деятельности и законодательной деятельности.
Из сообщений регионального правительства стало ясно, что решение, принятое администрацией Луганска с предложением увековечить подвиги тружеников в тылу во время Великой Отечественной войны, принято.
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Парламент решил поспособствовать выдвинутой инициативе, поступившей от административного руководства Луганска. После принятия данного документа, постановление немедленно вступит в силу.
Документ поддержали единогласно, за принятие постановления проголосовал 41 депутат.
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