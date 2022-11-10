Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на расследование The Intercept, где говорится о нарушениях, допускаемых в американских вирусологических лабораториях при обращении с опасными патогенами.

Ученые США совершенно не озабочены охраной биологических материалов, которые находятся не только на территории Америки, но и в других странах. В американских биолабораториях правит преступная халатность. В четверг об этом заявила Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ. Сообщает издание ТАСС.

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Она прокомментировала расследование, которое проводил портал The Intercept, с рядом выявленных нарушений, допущенных американскими вирусологическими лабораториями при обращении с опаснейшими видами патогенов. Захарова также отметила, что в материале сообщают о множестве серьезнейших происшествий, которые произошли за последние 20 лет на территории биолабораторий в США.

Дипломат подчеркнула, что если преступная халатность, существует в американских биолабораториях, то страшно представить, каким может быть безразличным отношение ученых Америки на охрану штаммов, находящихся в других странах.

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Захарова также добавила, что, если будет допущена хоть малейшая утечка, такая халатность подарит отличный повод для проведения внешнего включенного наблюдения, конечно, только в рамках научных исследований.