Камера обладает большой чувствительностью и скоростью и может использоваться для промышленного контроля, безопасности аэропортов и связи.

Исследователи MIT, Университета Миннесоты и производитель Samsung создали новую камеру, которая способна обнаружить терагерцовые импульсы с высокой чувствительностью. Сообщает издание Газета.ru.

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Более того, камера способна одновременно получать информацию об ориентации или «поляризации» волн в режиме реального времени, чего не могут сделать существующие устройства.

Длина волны терагерцового излучения находится между длинами микроволн и волнами видимого света. Терагерцовое излучение способно проникать через многие неметаллические материалы, а также находит признаки существования определенных молекул. Эти удобные качества могут найти себя в широком спектре приложений, включая сканирование системы безопасности в аэропортах, промышленный контроль качества, астрофизические наблюдения, неразрушающую характеристику материалов и беспроводную связь с более высокой пропускной способностью, чем современные диапазоны мобильных телефонов.

Разработка устройств для обнаружения и создания изображений с помощью терагерцовых волн была сложным процессом. Ведь большинство существующих терагерцовых устройств дорогие, медленные, громоздкие, требуют вакуумных систем и слишком низких температур.

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В новой системе используются частицы, называемые квантовыми точками. Именно они и могут излучать видимый свет при стимуляции терагерцовыми волнами. Затем видимый свет может зарегистрироваться устройством, которое похоже на детектор стандартной электронной камеры, и его можно будет увидеть даже невооруженным глазом.