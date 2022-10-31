Компания Huawei подтвердила, что второе поколение складного Flip появится 2 ноября. Устройство получило название Huawei Pocket S.
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Касательно технических характеристик стало известно, что складное устройство будет поставляться с Snapdragon 888 4G, а не со Snapdragon 8+ Gen 1 4G из серии Mate 50. До сих пор ходят слухи о выпуске варианта Snapdragon 778G 4G.
Ни одно из этих устройств не будет иметь возможности подключения 5G, но в какой-то момент компания вернется в этот сегмент. По словам генерального директора компании Huawei, телефон будет доступен в разнообразных ярких цветах, таких как зеленый, синий, розовый и желтый.