Компания Huawei подтвердила запуск Huawei Pocket S 2 ноября. Компания также выпустила короткое тизерное видео, чтобы привлечь внимание к предстоящему устройству.

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Компания Huawei подтвердила, что второе поколение складного Flip появится 2 ноября. Устройство получило название Huawei Pocket S.

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Касательно технических характеристик стало известно, что складное устройство будет поставляться с Snapdragon 888 4G, а не со Snapdragon 8+ Gen 1 4G из серии Mate 50. До сих пор ходят слухи о выпуске варианта Snapdragon 778G 4G.

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Ни одно из этих устройств не будет иметь возможности подключения 5G, но в какой-то момент компания вернется в этот сегмент. По словам генерального директора компании Huawei, телефон будет доступен в разнообразных ярких цветах, таких как зеленый, синий, розовый и желтый.