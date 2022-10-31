Компания Hotwav скоро предложит новый планшет HOTWAV R6 Pro с довольно большой батареей. Встроенную память можно расширить с помощью карты памяти.

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RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

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Производитель Hotwav рассказал, что планшет обладает прочной конструкцией IP68, IP69K и MIL-STD-810H. Следовательно, защищенный корпус устройства сможет противостоять пыли и воде. Планшет способен выдерживать сильные механические нагрузки и падения.

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Планшет работает на 8-ядерном MediaTek. Встроенная память объемом 128 гигабайт может быть расширена картой памяти. Однако, если используется карта памяти, использование двух SIM-карт будет невозможно.

Разрешение дисплея 1280х800 точек при диагонали экрана 10,1 дюйма. Установлен аккумулятор емкостью 15 600 мАч, который можно заряжать через USB зарядкой с мощностью до 20 Вт. Планшет Android поставляется с ремешком на запястье.

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Новый планшет можно будет купить с 1 ноября до 12 ноября по привлекательной цене в 220 долларов.