Onyx Boox представила несколько новых электронных книг. Все они, за исключением Leaf 2, позволяют вводить данные с помощью специального стилуса. В каждом случае используется Android 11.

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Производитель Onyx представил три новых электронных читалки. Производитель не всегда полагается на собственную специализированную операционную систему, а использует Android 11. Тем не менее, ридеры также подходят для создания заметок, например. Поскольку Nova 5 и электронная книга Note X2 также могут обрабатывать ввод данных с помощью пера.

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Leaf 2 — единственная модель, которая не обладает данной функцией и поэтому может управляться лишь касанием. Как и все остальные представленные читалки, модель оснащена SoC Qualcomm с тактовой частотой до двух ГГц. Объем оперативной памяти составляет два гигабайта. Семидюймовый дисплей имеет разрешение 1680x1242 пикселей, а встроенная память составляет 64 гигабайта. Память можно расширить.

Nova 5 поставляется с памятью LPDDR4X на три гигабайта, внутренней памяти всего 32 гигабайта. Как и в других системах, поддерживаются двухдиапазонный WiFi и Bluetooth 5.0, и в каждом случае используется порт USB типа C. Дисплей Nova 5 имеет диагональ 7,8 дюйма и разрешение 1872x1404 пикселей. Вес - 240 грамм.

Note X2 значительно больше, но также имеет 10,3-дюймовый экран с разрешением 1872x1404 пикселей. Указанный вес - 395 грамм. Встроенная память - 128 гигабайт. Как и две другие электронные книги, модель оснащена стереодинамиками и микрофоном.

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Старт продаж Leaf 2 запланирован в Китае по цене около 223 евро, а Nova 5 — около 308 евро. Стоимость Note X2 составляет чуть менее 380 евро.