После обширного тестирования Asus Zenbook 17 Fold стало ясно, что эта концепция большого складного трансформера действительно работает на практике. Конечно, есть некоторые технические ограничения, но самая большая проблема — это высокая цена в 3700 евро.
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Zenbook Fold Asus представляет большой 17-дюймовый трансформер, который можно складывать. Было такое с Lenovo ThinkPad X1 Fold два года назад с меньшим 13-дюймовым экраном, но Asus использует гораздо больший 17-дюймовый OLED-экран. Это делает Zenbook Fold гораздо более универсальным, 12,5-дюймовой дисплей отлично подходит для работы даже в режиме ноутбука. Реальное преимущество видно, когда большой планшет на встроенной подставке оказывается на столе и можно оценить преимущества большой OLED-панели. Однако в сложенном виде придется смириться с тем, что ноутбук значительно толще, чем обычные мобильные ноутбуки. Вместе с Bluetooth-клавиатурой упаковка весит более 1,8 кг. Для ручной клади есть варианты получше.
Качество металлического корпуса и механизма складывания впечатляет, вот только прорезиненные края экрана быстро собирают грязь и пыль. Качество изображения на OLED-панели очень хорошее, Asus предлагает программное решение против надоедливого мерцания ШИМ, которое действительно работает. Перегиб виден очень четко, особенно когда панель деактивирована, в зависимости от освещения, но на практике это на самом деле сильно не беспокоит.
Asus использует процессор Alder Lake от Intel, который очень эффективен и обеспечивает достаточную производительность ноутбуку для выполнения повседневных задач. Можно воспользоваться быстрым твердотельным накопителем PCIe 4.0 и 16 ГБ оперативной памяти. Большой трансформер помимо Thunderbolt 4 оснащен современным модулем Wi-Fi 6E от Intel.
Слабым местом считается время автономной работы ноутбука, так как большой OLED-экран требует много энергии. В зависимости от яркости, ожидать более 4-7 часов работы в повседневном использовании не приходится. Наконец, конечно же, высокая цена в 3700 евро. Насколько на самом деле хорош Zenbook 17 Fold, станет ясно только тогда, когда появятся настоящие конкуренты. С новой версией Lenovo ThinkPad X1 Fold (на этот раз с 16-дюймовым дисплеем) конкурент уже появился.