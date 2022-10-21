Asus Zenbook 17 Fold представляет первый большой складной трансформер на рынке.

После обширного тестирования Asus Zenbook 17 Fold стало ясно, что эта концепция большого складного трансформера действительно работает на практике. Конечно, есть некоторые технические ограничения, но самая большая проблема — это высокая цена в 3700 евро.

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Zenbook Fold Asus представляет большой 17-дюймовый трансформер, который можно складывать. Было такое с Lenovo ThinkPad X1 Fold два года назад с меньшим 13-дюймовым экраном, но Asus использует гораздо больший 17-дюймовый OLED-экран. Это делает Zenbook Fold гораздо более универсальным, 12,5-дюймовой дисплей отлично подходит для работы даже в режиме ноутбука. Реальное преимущество видно, когда большой планшет на встроенной подставке оказывается на столе и можно оценить преимущества большой OLED-панели. Однако в сложенном виде придется смириться с тем, что ноутбук значительно толще, чем обычные мобильные ноутбуки. Вместе с Bluetooth-клавиатурой упаковка весит более 1,8 кг. Для ручной клади есть варианты получше.

Качество металлического корпуса и механизма складывания впечатляет, вот только прорезиненные края экрана быстро собирают грязь и пыль. Качество изображения на OLED-панели очень хорошее, Asus предлагает программное решение против надоедливого мерцания ШИМ, которое действительно работает. Перегиб виден очень четко, особенно когда панель деактивирована, в зависимости от освещения, но на практике это на самом деле сильно не беспокоит.

Asus использует процессор Alder Lake от Intel, который очень эффективен и обеспечивает достаточную производительность ноутбуку для выполнения повседневных задач. Можно воспользоваться быстрым твердотельным накопителем PCIe 4.0 и 16 ГБ оперативной памяти. Большой трансформер помимо Thunderbolt 4 оснащен современным модулем Wi-Fi 6E от Intel.

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Слабым местом считается время автономной работы ноутбука, так как большой OLED-экран требует много энергии. В зависимости от яркости, ожидать более 4-7 часов работы в повседневном использовании не приходится. Наконец, конечно же, высокая цена в 3700 евро. Насколько на самом деле хорош Zenbook 17 Fold, станет ясно только тогда, когда появятся настоящие конкуренты. С новой версией Lenovo ThinkPad X1 Fold (на этот раз с 16-дюймовым дисплеем) конкурент уже появился.