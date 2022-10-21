У Samsung Galaxy A04s 50-мегапиксельная камера, аккумулятор емкостью 5000 мАч и дисплей с частотой 90 Гц.

Новый роскошный Samsung Galaxy A04s предлагает тройную камеру с 50-мегапиксельной основной камерой (F1.8), 2-мегапиксельной макросъемкой (F2.4) и 2-мегапиксельной камерой глубины для эффектов боке. На передней панели Galaxy A04s установлена 5-мегапиксельная селфи-камера с апертурой f/2.2 для автопортретов и групповых фотографий. С этого четверга, 20 сентября 2022 года, дискаунтер Aldi будет продавать Galaxy A04s от Samsung по лучшей цене всего 129 евро в своих филиалах.

Согласно сравнению цен, цена Aldi на Samsung Galaxy A04s с 3/32 ГБ памяти еще на 10 евро ниже самой дешевой на данный момент цены на смартфон Samsung от Aldi Talk. Другие провайдеры продают Galaxy A04 еще дороже, то есть от 156 евро. Сделка от Aldi Süd и Nord заключается в покупке 6,5-дюймового смартфона без контракта и блокировки SIM-карты с дисплеем Infinity-V HD+ с разрешением 1600 x 720 пикселей и частотой обновления 90 Гц.

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Сотовый телефон Galaxy A04s с двумя SIM-картами 4G весом 195 граммов и размерами 164,7 x 76,7 x 9,1 миллиметра оснащен восьмиядерным чипсетом Samsung Exynos 850 с частотой до 2,0 ГГц. Объем памяти Galaxy A04s можно дополнительно увеличить до 1 ТБ с помощью карт памяти microSD. Помимо NFC, Galaxy A04s поддерживает Bluetooth 5.0, WiFi Direct, WiFi 802.11ac (двухдиапазонный), а также обладает USB-C и разъем 3,5 мм.

Дискаунтер Aldi в дополнение к мобильному смартфону Samsung Galaxy A04s упаковывает кабель USB-C для передачи данных, инструмент для слота и краткое руководство.