Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Aldi: Samsung Galaxy A04s с тройной камерой на 50 МП за 129 евро с 20 октября

С четверга дискаунтер Aldi будет продавать шикарный бюджетный смартфон по цене всего 129 евро.
+
Новая MSI Gaming 4090 недорого в Ситилинке
Eщё одна <b>RTX 4090</b> - недавно так стоили 3090
3060 Gigabyte за 30 с началом
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
3080 за 60 с началом тр в Регарде
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

У Samsung Galaxy A04s 50-мегапиксельная камера, аккумулятор емкостью 5000 мАч и дисплей с частотой 90 Гц. 

Новый роскошный Samsung Galaxy A04s предлагает тройную камеру с 50-мегапиксельной основной камерой (F1.8), 2-мегапиксельной макросъемкой (F2.4) и 2-мегапиксельной камерой глубины для эффектов боке. На передней панели Galaxy A04s установлена 5-мегапиксельная селфи-камера с апертурой f/2.2 для автопортретов и групповых фотографий. С этого четверга, 20 сентября 2022 года, дискаунтер Aldi будет продавать Galaxy A04s от Samsung по лучшей цене всего 129 евро в своих филиалах.

Согласно сравнению цен, цена Aldi на Samsung Galaxy A04s с 3/32 ГБ памяти еще на 10 евро ниже самой дешевой на данный момент цены на смартфон Samsung от Aldi Talk. Другие провайдеры продают Galaxy A04 еще дороже, то есть от 156 евро. Сделка от Aldi Süd и Nord заключается в покупке 6,5-дюймового смартфона без контракта и блокировки SIM-карты с дисплеем Infinity-V HD+ с разрешением 1600 x 720 пикселей и частотой обновления 90 Гц.

реклама

Сотовый телефон Galaxy A04s с двумя SIM-картами 4G весом 195 граммов и размерами 164,7 x 76,7 x 9,1 миллиметра оснащен восьмиядерным чипсетом Samsung Exynos 850 с частотой до 2,0 ГГц. Объем памяти Galaxy A04s можно дополнительно увеличить до 1 ТБ с помощью карт памяти microSD. Помимо NFC, Galaxy A04s поддерживает Bluetooth 5.0, WiFi Direct, WiFi 802.11ac (двухдиапазонный), а также обладает USB-C и разъем 3,5 мм.

Дискаунтер Aldi в дополнение к мобильному смартфону Samsung Galaxy A04s упаковывает кабель USB-C для передачи данных, инструмент для слота и краткое руководство.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

бюджетный смартфон samsung galaxy a04s
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Главные игры октября 2022 года – финал
3
Обзор и тестирование блока питания XPG CyberCore 1300W Platinum
34
Главные игры первой половины октября 2022 года
16
Обзор ноутбука MSI Raider GE76 (12UHS-600RU): самый игровой из всех игровых
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690I Unify
5
Обзор и тестирование смартфона Infinix Note 12 VIP
16
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS520
9
Ретроклокинг: LGA 775 – становление
41
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK500
29
Обзор и тестирование ноутбука Infinix Inbook X2
4

Интересные материалы

Обзор и тестирование блока питания XPG CyberCore 1300W Platinum
14 октября 2022 34

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Дефицит топлива отменяется - Европа на 92% заполнила свои газовые хранилища
79
Россия создаст собственный «нефтяной флот» для свободного экспорта без «потолка цен»
9
В Москве завершилась частичная мобилизация, в регионах продолжается, но блогеры уже покинули Россию
91
VELLO анонсировала электровелосипед SUB с запасом хода 250 км и пиковой мощностью 600 Вт
2
Не все партнёры NVIDIA одинаково хороши – 5 видеокарт с неразумной ценой от именитых брендов
13
Для разгона Intel Core i9-13900KF до 6,2 ГГц хватило AIO системы жидкостного охлаждения
14
Инсайдеры назвали Radeon RX 7900 ХТ потрясающей – 2-кратный рост fps, низкий TDP и выгодная цена
20
В Китае массово появились видеокарты от не сотрудничающих с Nvidia и AMD производителей
4
Финансовый эксперт: скоро цена биткоина возрастёт до 2 миллионов долларов
17
Вдвое быстрее в растеризации и ещё больше в трассировке лучей — инсайдер о флагмане Radeon RX 7000
27
Эксперты советуют повременить с покупкой видеокарты – сезон скидок уже рядом, а цены снижаются
22
3060 Ti и RX 6650 XT на сегодня самые выгодные видеокарты из расчета fps/цена
6
Покупка Ryzen 7600X не имеет смысла, сборка с разогнанным Core i5-12400F быстрее, и в 2 раза дешевле
21
Новый концепт раскладного смартфона Motorola складывается по вертикали
1
Игровые студии уже обладают комплектами для разработки PS5 Pro
4
Геймеры превращаются в вымирающий вид – спрос на видеокарты и компьютерные игры резко снизился
7
Скидок нет, но вы держитесь – видеокарты NVIDIA и не думают дешеветь после релиза GeForce RTX 4090
4
GeForce RTX 4090 не справилась с Gotham Knights – фрамрейт падает ниже 50 fps с лучами и DLSS
7
Intel Core i5-13600K с лёгкостью обходит AMD Ryzen 9 7950Х в игровых тестах
47
Энтузиаст протестировал самую быструю и большую видеокарту в мире GeForce RTX 4090 Colorful iGame
1

Популярные статьи

Сокет АМ5 - маркетинговый трюк или диагноз
128
"Как у Арматы" - американцы показали прототип танка Abrams X с необитаемой башней
56
Почему Северный поток-1/2 нельзя восстановить, с какой целью ЕС обвиняет РФ в подрыве газопроводов
23
6 необычных гоночных игр
11
Нестандартная ненародная, но реальная игровая сборка за 100+ тысяч
53
Главные игры октября 2022 года – финал
3
Как я собирал две мощные системы в одном корпусе Phanteks Enthoo 719 и с чем столкнулся
10
Обзор самых дешевых фотокамер, можно ли стать фотографом с камерой за 27 рублей
3
Искусственный интеллект смог точно определить расу человека по рентгеновским снимкам
6

Сейчас обсуждают

Александр Волынский
08:36
Прикольно написал, значит, то во что превращал страну Гитлер, вас устраивает? Скучаете по фюреру?
Дефицит топлива отменяется - Европа на 92% заполнила свои газовые хранилища
Александр Волынский
08:32
Реально мерзкий опус. Такая подача материала, верх пропагандонизма.
Дефицит топлива отменяется - Европа на 92% заполнила свои газовые хранилища
Вадим Вадим
08:21
Ахах. Он говорит не про процессор 1700, а про сокет интеловский
Покупка Ryzen 7600X не имеет смысла — сборка с разогнанным Core i5-12400F быстрее и дешевле в 2 раза
swr5
08:20
Пирова победа (которой нет).
Сеть «М.видео-Эльдорадо» представила услугу экотакси для вывоза старой крупногабаритной техники
swr5
08:18
Иди дрова руби.
Собянин пообещал запустить завод "Москвич" в декабре
swr5
08:17
Экспертные системы известны уже давно.
Искусственный интеллект смог точно определить расу человека по рентгеновским снимкам
Maximus Autismus
08:15
Интел для людей, АМД для бомжей, которые верят в потанцевал, а не цифры.
Какой процессор лучше раскроет потенциал RTX 4090 — Ryzen 7 5800X против Core i9-12900K в тесте TPU
TheEd
08:13
Продолжают в сговоре с разработчиками железа доить людей на деньги.
Gotham Knights достигают 60 кадров в секунду на быстром ПК
Kasyan
08:13
Наконец то фуфыкс уничтожен, особенно по жору! Охренительный калорифер и абсолютно бесполезный процессор для видеорендеринга, так что придется синебоям чиллером запасаться, а лучше сразу азотом.
Intel Core i5-13600K с лёгкостью обходит AMD Ryzen 9 7950Х в игровых тестах
Максим Беляков
08:12
Я написал про неприятное падение фпс в лучах и более медленную память, но мне на это поебать, я обычный пользователь, я смотрю тесты и вижу что хоть реально 6900xt не прям быстрее 3080ti но в большинс...
Худшие видеокарты AMD с ужасным соотношением цены/fps – 6 GPU, которые стоит обходить стороной
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем