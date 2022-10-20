Первый тизер грядущих кассовых хитов обещает две новые технологии и крупнейшее обновление в истории популярных телефонов Redmi.

Теперь официально, в октябре в Китае Xiaomi запустит серию Redmi Note 12, состоящую как минимум из четырех уже подтвержденных вариантов модели.

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Официальный первый тизер Redmi 12 появился сегодня на странице Xiaomi Redmi в китайской сети Weibo. Точная дата запуска пока не раскрывается, но Xiaomi подтверждает слухи о том, что новое семейство Redmi Note 12 запустят уже в этом месяце. Дата, естественно, относится лишь к запуску в Китае. И вообще серия Redmi 12 не будет доступна по всему миру до начала 2023 года.

Утечка из китайского ритейлера недавно подтвердила четыре конкретных варианта модели серии Redmi Note 12, и, по-видимому, также планируется выпуск «Extreme Edition». В любом случае, следующие несколько месяцев станут захватывающими для поклонников Xiaomi, тем более что Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro также появятся в ноябре, и о них уже многое известно. Xiaomi по-прежнему ведет себя сдержанно, когда речь заходит о Redmi Note 12, но в тексте, сопровождающем тизер-постер, Xiaomi обещает «самое большое обновление в истории Redmi Note» и упоминает две новые технологии, которые должны отпраздновать свою премьеру.

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Еще неизвестно, какие именно, Xiaomi любит держать пользователей в нетерпении и, вероятно, опубликует еще много тизеров перед запуском в ближайшие несколько дней. Первый тизер-постер, кажется, сосредоточен в первую очередь на оптике камеры. Все новые модели серии Redmi Note 12, конечно же, уже будут поддерживать 5G.Согласно характеристикам, базовая модель станет обладательницей быстрой зарядки в 33 Вт, тогда как модель Pro будет быстро заряжаться уже с 67 Вт. Ходят слухи, что Extreme Edition впервые достигает мощности быстрой зарядки в 210 Вт, также может и новый Mediatek Dimensity 1080 будет в некоторых из этих моделей среднего класса Xiaomi.