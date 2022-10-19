Google уже анонсировала эту функцию в марте 2022 года, и теперь она, похоже, доступна для первых пользователей Android. Как сообщает GoogleWatchBlog, приложения для смартфонов в будущем также можно будет временно заархивировать в Google Play Store, вместо того, чтобы полностью удалять их с устройства.
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Это особенно полезно, когда место на устройстве заканчивается, но вы не хотите потерять настройки и данные приложения, что неизбежно при его удалении.
Архивируйте приложения для Android и используйте их позже
Согласно заявлению Google, во время архивирования приложений, экономия памяти должна составить около 60 процентов. Значок приложения, по-видимому, остается на экране смартфона, к нему лишь добавляется небольшой символ облака.
Если пользователь вновь решил воспользоваться приложением, понадобиться лишь нажать на значок. После этого заархивированная часть приложения переустановится и снова можно использовать приложение со всеми настройками и введенными данными без ограничений. Пока неясно, когда архивирование будет развернуто для всех пользователей.