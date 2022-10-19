Благодаря премиальному дизайну и легкому корпусу из алюминиевого сплава HONOR Pad 8 весит всего 520 г. Толщина устройства - 6,9 мм дает возможность пользователям с легкостью держать планшет одной рукой.

HONOR Pad 8 может похвастаться большим 12-дюймовым дисплеем FullView с защитой зрения, а также лучшим соотношением площади экрана к корпусу 87% и поистине захватывающим изображением. Разрешение дисплея - 2000×1200 пикселей и 1 миллиард цветов, которые обеспечивают потрясающую четкость и реалистичные оттенки.

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HONOR Pad 8 предлагает насладиться непревзойденным качеством звука. Устройство оснащено восемью динамиками, расположенными симметрично с обеих сторон для более сильных и сбалансированных звуковых эффектов. Благодаря Hi-Res Audio пользователи смогут насладиться превосходным и оригинальным воспроизведением.

HONOR Pad 8 поставляется с очень большой батареей емкостью 7250 мАч, обеспечивающей полный рабочий день непрерывного использования для максимальной производительности. Планшет HONOR поддерживает до 10 часов потоковой передачи онлайн-видео или 14 часов воспроизведения локального видео. Такая возможность идеально подходит для тех, кому требуется батарея повышенной емкости для развлечения.

HONOR Pad 8, оснащенный мощным восьмиъядерным процессором Qualcomm Snapdragon 680, обеспечивает расширенное воспроизведение мультимедиа и повышенную производительность. Pad 8 поставляется с новейшим пользовательским интерфейсом HONOR Magic UI 6.1 на базе Android 12, предлагающим ряд расширенных настраиваемых функций, обеспечивающих удобство работы пользователей.

Преимущество планшета HONOR PAD 8 в том, что вы можете открывать плавающие окна рядом с запущенными приложениями. Это, к примеру, позволит облегчить открытие приложения «Блокнот». Появилась прекрасная возможность передавать данные - документы, изображения и другие элементы из PDF и переносить их в заметки в приложении «Блокнот» с возможностью вернуть его в файл PDF.

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Планшет Honor может открывать более одного приложения одновременно.

У Honor лучший, плавный, стабильный и самый быстрый интерфейс. Он поддерживает отображение вашего телефона Honor на экране планшета. Таким образом теперь можно с легкостью перетаскивать файлы с телефона на планшет, чтобы добавлять их, к примеру, в заметки.

В целом, HONOR Pad 8 — лучший планшет для работы и развлечений.