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Лимонова Оксана За пост начислено вознаграждение
У робота-черепахи ART лапы могут трансформироваться в ласты и наоборот
Для того чтобы роботы могли двигаться по суше и воде, им нужны разные приводы. При «адаптивном морфогенезе» в этом нет необходимости.
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Научная группа из Йельского университета дала роботизированной черепахе ART (роботизированная черепаха-амфибия) конечности, которые превращаются в плавники в зависимости от того, в какой среде находится робот-черепаха. Данный процесс перехода назвали - адаптивным морфогенезом.

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Морские черепахи используют свои плавники, чтобы отлично передвигаться в воде, если говорить о суше, то здесь дела обстоят намного хуже, в то время как сухопутные черепахи лучше передвигаются по суше, чем в воде. Оба вида черепах за миллионы лет адаптировались к определенной среде, в которой они в основном находятся. Робот-черепаха ART может менять свои конечности в зависимости от необходимости, так сказать, форма эволюции по требованию.

Энергосберегающие движения

В своем проекте ученые использовали совершенно иной подход, нежели в других существующих роботах-амфибиях. Вместо того, чтобы имплантировать им два разных двигателя, один для воды, а другой для земли, что может быть неэффективным с точки зрения энергии, они придумали, как превращать ноги в ласты и обратно.

Внутри конечности робота-черепахи сделаны из гибкого материала, который размягчается при воздействии тепла и снова твердеет при охлаждении. Чтобы сохранить основную форму по мере размягчения, научная группа окружила материал воздушными карманами. Благодаря чему появилась возможность задавать форму в зависимости от того, как сильно и какие именно камеры заполнены воздухом. Таким образом, конечности могут быстро видоизменяться и превращаться из узких плавников в устойчивые лапки, которые способны выдержать больший вес робота.


Конечности контролируются с помощью различных моделей движения в зависимости от того, должно ли передвижение происходить в воде или на суше. В качестве ориентира ученые использовали передвижение морских и сухопутных черепах. Еще на суше ноги превращаются в ласты. Затем робот использует свои плавники, чтобы добраться до воды, как морская черепаха.

По мнению исследователей, благодаря концепции адаптивного морфогенеза энергоэффективность движения значительно выше, чем при использовании двух разных приводных механизмов.

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Пока движение АРТ все еще выглядит немного неуклюжим. Движения робота контролируются внешним компьютером, а энергию чудо-черепаха получает извне по кабелю. Однако здесь ученые из Йельского университета хотят внести доработки и превратить модель в самодостаточного робота. Цель заключается в том, чтобы далее появилась возможность использовать его для мониторинга экосистем на суше и в воде вдоль побережья. 

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#робот-черепаха art
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