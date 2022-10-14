OnePlus дразнил, что Nord N300, преемник Nord N200, выйдет в США в следующем месяце с быстрой зарядкой на 33 Вт. И такую важную функцию должны были оценить в первую очередь покупатели с ограниченным бюджетом. Новость поступила от The Verge, которая получила подтверждение запуска N300 от представителя OnePlus.

Вполне вероятно, что его батарея, полностью разряженная, будет перезаряжена в течение 30 минут. У OnePlus 10T быстрая зарядка 125 Вт полностью заряжает аккумулятор ровно за 20 минут, у OnePlus 10 Pro быстрая зарядка 65 Вт обеспечивает полный заряд аккумулятора примерно за 30 минут. Между тем, у Nord N200 зарядка на 18 Вт, а это означает, что заряд аккумулятора займет немного больше времени.

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Еще одна информация, предоставленная OnePlus, заключается в том, что N300 будет поставляться с процессором MediaTek. Это будет первый североамериканский телефон OnePlus с таким набором микросхем. Предыдущие смартфоны OnePlus были оснащены процессорами Snapdragon. N300 также будет иметь экран с частотой обновления до 90 Гц, то есть видео-анимация станет намного более плавней, нежели с частотой 60 Гц.

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Производитель до сих пор не раскрывает точной даты выпуска N300. Известно лишь, что он выйдет в ноябре, следовательно, на рынке новенький смартфон должен появиться в канун новогодних праздников. Что касается цены, если, учитывая уровень производительности смартфона, она может варьироваться где-то от 200 до 300 долларов.