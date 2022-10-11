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Лимонова Оксана За пост начислено вознаграждение
Совсем скоро можно будет использовать обновленное приложение Google Home на своем смартфоне Galaxy
Платформа Samsung SmartThings скоро будет совместима с Matter, и компания уже позволяет разработчикам и брендам тестировать свои совместимые с Matter устройства с платформой SmartThings.
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На прошлой неделе Google выпустила приложение Google Home для Wear OS, позволяющее управлять устройствами умного дома прямо с Galaxy Watch. Тем не менее, есть еще кое-что, над чем бренд работает, чтобы улучшить ваш опыт работы с экосистемой умного дома: переработанное приложение Google Home для телефонов и планшетов Android. Новое приложение, которое вскоре будет доступно для пользователей, зарегистрированных в программе Public Preview, предлагает обновленный пользовательский интерфейс и множество новых функций.

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Обновленное приложение имеет пять вкладок («Избранное», «Устройства», «Автоматизация», «Активность» и «Настройки») в нижней части экрана, которые предназначены для упрощения элементов управления. Самая захватывающая — вкладка «Избранное». Можно добавить к нему устройства умного дома, действия, автоматизацию, элементы управления мультимедиа, прямые трансляции с подключенных камер и многое другое для быстрого доступа к вещам, которые особенно важны. В верхней части этого раздела ноходится карусель иконок, каждая из которых относится к разным типам продуктов для умного дома, таким как камеры, освещение, климат и т. д.

На вкладке «Устройства» отображаются все смарт-устройства, упорядоченные по комнатам, точно так же, как вы видите на главном экране текущей версии приложения. Раздел «Автоматизация» позволяет запускать и редактировать процедуры, но что более интересно, теперь можно запускать автоматизацию с помощью датчиков. Например, настраивать интерфейс камеры из приложения Nest так, чтобы он появлялся на экране, если датчик движения что-то обнаружит. На вкладке «Активность» в приложении отображаются все уведомления, связанные со всеми устройствами умного дома.

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Объявление нового приложения Google Home произойдет прямо перед запуском Matter, нового бесплатного стандарта домашней автоматизации, разработанного совместно с крупными технологическими компаниями, включая Amazon, Apple, Google, Samsung и другие. Это может быть признаком того, что Google готовится к появлению Matter, который, как ожидается, выведет на рынок много новых продуктов для умного дома.

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#google #google home #samsung smartthings
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