Платформа Samsung SmartThings скоро будет совместима с Matter, и компания уже позволяет разработчикам и брендам тестировать свои совместимые с Matter устройства с платформой SmartThings.

На прошлой неделе Google выпустила приложение Google Home для Wear OS, позволяющее управлять устройствами умного дома прямо с Galaxy Watch. Тем не менее, есть еще кое-что, над чем бренд работает, чтобы улучшить ваш опыт работы с экосистемой умного дома: переработанное приложение Google Home для телефонов и планшетов Android. Новое приложение, которое вскоре будет доступно для пользователей, зарегистрированных в программе Public Preview, предлагает обновленный пользовательский интерфейс и множество новых функций.

реклама

Обновленное приложение имеет пять вкладок («Избранное», «Устройства», «Автоматизация», «Активность» и «Настройки») в нижней части экрана, которые предназначены для упрощения элементов управления. Самая захватывающая — вкладка «Избранное». Можно добавить к нему устройства умного дома, действия, автоматизацию, элементы управления мультимедиа, прямые трансляции с подключенных камер и многое другое для быстрого доступа к вещам, которые особенно важны. В верхней части этого раздела ноходится карусель иконок, каждая из которых относится к разным типам продуктов для умного дома, таким как камеры, освещение, климат и т. д.

На вкладке «Устройства» отображаются все смарт-устройства, упорядоченные по комнатам, точно так же, как вы видите на главном экране текущей версии приложения. Раздел «Автоматизация» позволяет запускать и редактировать процедуры, но что более интересно, теперь можно запускать автоматизацию с помощью датчиков. Например, настраивать интерфейс камеры из приложения Nest так, чтобы он появлялся на экране, если датчик движения что-то обнаружит. На вкладке «Активность» в приложении отображаются все уведомления, связанные со всеми устройствами умного дома.

рекомендации ASUS 3060 Ti уже за 40 тр 3080 Gigabyte дешевле 70 тр 3050 ASUS уже 30 тр Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р 3060 ASUS почти за 30 тр Рухнула цена i9 12900K на треть Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Объявление нового приложения Google Home произойдет прямо перед запуском Matter, нового бесплатного стандарта домашней автоматизации, разработанного совместно с крупными технологическими компаниями, включая Amazon, Apple, Google, Samsung и другие. Это может быть признаком того, что Google готовится к появлению Matter, который, как ожидается, выведет на рынок много новых продуктов для умного дома.