Ожидается, что серия Redmi K60 будет поставляться с двумя вариантами скорости зарядки: поддержка проводной зарядки 67 Вт и беспроводной зарядки 30 Вт, а также проводная зарядка 120 Вт и беспроводная зарядка 30 Вт.

В этом году Apple запустила свою первую в истории функцию динамического острова в своих моделях iPhone 14 Pro. Это всего лишь вопрос времени, когда производители Android-смартфонов представят нечто подобное в своих устройствах. Похоже, что первой это сделала Xiaomi со своей предстоящей серией Redmi K60. Китайский информатор Digital Chat Station раскрыл несколько подробностей о серии смартфонов, включая функцию динамического острова.

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По словам информатора, поскольку эта серия не требует больших затрат, серия Redmi K60 может не иметь высококлассных функций, таких как поддержка рейтинга IP. В грядущей серии также ожидается очень популярная функция, похожая на Dynamic Island, которая, вероятно, будет в модели высокого класса.

Модели смартфонов могут поставляться с чипсетами серии Snapdragon 8. Ожидается, что high-end будет поставляться с SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, основанной на 4-нм техпроцессе TSMC. Чипсет, скорее всего, принесет улучшения по сравнению с чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1.

Что касается аккумулятора, ожидается, что он будет иметь два варианта скорости зарядки: проводная зарядка мощностью 67 Вт и беспроводная зарядка мощностью 30 Вт, а также проводная зарядка мощностью 120 Вт и беспроводная зарядка мощностью 30 Вт.

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В отчете также сообщается, что топовая модель этой серии будет оснащена дисплеем с разрешением 2K. Что касается камеры, ожидается, что она будет оснащена 50-мегапиксельным основным датчиком Sony IMX766. Также новенький смартфон может иметь датчик отпечатков пальцев под дисплеем и поддерживать технологию быстрой зарядки.