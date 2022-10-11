MediaTek активно работает над тем, чтобы его кремний использовался в большинстве телефонов благодаря линейке чипов Dimensity.

У него есть полноценные флагманские чипы, такие как Dimensity 9000, и все же его средние и бюджетные SoC являются одними из самых больших рабочих лошадок. Dimensity 920 использовался в таких телефонах, как Xiaomi Mi 11i, Realme 9 Pro Plus и Realme Narzo 50 Pro, но этот чип был представлен более года назад — самое время для свежей версии. Это именно то, что мы получаем сегодня, когда MediaTek наконец-то представляет новый Dimensity 1080.

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Несмотря на большой скачок в количестве с 920 до 1080, этот SoC не сильно отличается от своего предшественника. Сам ЦП имеет восьмиъядерную конфигурацию с двумя ядрами ARM Cortex-A78, работающими на частоте 2,6 ГГц, и шестью ядрами Cortex-A55, работающими на частоте 2,0 ГГц — почти идентичная конфигурация Dimensity 920, с основным отличием в том, что два ядра большего размера работают на 100 МГц быстрее. Dimensity 1080 также построен на том же 6-нанометровом техпроцессе, что и его предшественник.

Так что же тогда меняется, если сам ЦП практически идентичен? К счастью, конкретные улучшения начинают проявляться, когда рассматриваешь периферию, например, поддержка 200-мегапиксельных камер, которая сейчас является растущей тенденцией и, несомненно, станет еще более популярной в 2023 году как для флагманских, так и для бюджетных телефонов. Также поддержка экранов с частотой 120 Гц, Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6.

Добавилась поддержка лучших камер и некоторые более современные функции подключения. Бюджетным телефонам не нужно гнаться за чистой скоростью, а производительность Dimensity 920 уже устраивала большинство людей. И, честно говоря, звук Dimensity 920 с более высокими тактовыми частотами и поддержкой 200-мегапиксельной камеры не производит впечатления и половины плохого.

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Ожидается, что новейший кремний MediaTek появится в некоторых из лучших бюджетных смартфонов в ближайшие месяцы от таких производителей, как Xiaomi, Realme и Oppo.