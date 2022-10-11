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Лимонова Оксана За пост начислено вознаграждение
Apple выпускает iOS 16.0.3 и watchOS 9.0.2
Следующих более крупных обновлений все же придется подождать, но на данный момент Apple сделала доступным третье обновление для iOS 16, добавляющее iOS 16.0.1 исключительно для пользователей iPhone 14.
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Еще раз, обновление посвящено исключительно исправлению ошибок и устраняет ошибки, которые были замечены с момента выпуска iOS 16 месяц назад. Пока неизвестно, будет ли обновление также устранять иногда значительно ухудшившееся время автономной работы по сравнению с iOS 16.

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Согласно описанию обновления, новая версия содержит несколько исправлений ошибок. Это подробно:

  • Уведомления и звонки вообще не появлялись или задерживались (iPhone 14 Pro и Pro Max)
  • Микрофон оказался недостаточно чувствительным для звонков через CarPlay (iPhone 14, все модели)
  • Переключение режима камеры на iPhone 14 Pro и Pro Max иногда занимало много времени
  • Почта могла постоянно давать сбой при использовании определенного почтового адреса

Также есть обновление для операционной системы Apple Watch. Это решает несколько проблем, в том числе:

  • Отключения при потоковой передаче через Spotify
  • Будильник срабатывал, даже при полном отключении
  • Данные кошелька и фитнеса иногда не синхронизировались с новыми Apple Watch
  • Звук микрофона Apple Watch 8 и Ultra иногда полностью пропадал

Следующее крупное обновление также уже находится в разработке, поскольку iOS 16.1 доступна для тестирования с середины сентября. Затем Apple предоставит несколько функций, которые вовремя не вошли в окончательную версию iOS 16. Примеры включают живые действия на экране блокировки и «Экстренный вызов SOS через спутник» (доступно только в США и Канаде). Поскольку Apple с самого начала распространяла сборки еженедельно, особо длительную фазу тестирования планировать не следует.

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С другой стороны, iPadOS 16.1 уже дала о себе знать в августе в качестве предварительно выпущенного обновления — в то время как Apple подтвердила, что хочет запустить систему только после iOS 16. Релиз должен состояться в ближайшие недели, крайняя дата — первая половина ноября. Примерно в это же время ожидается выпуск macOS 13 Ventura, который был показан одновременно с iOS 16 и iPadOS 16 на WWDC в июне, но все еще находится в стадии бета-тестирования.

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#apple #ios 16.0.3 #watchos 9.0.2
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