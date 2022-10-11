Следующих более крупных обновлений все же придется подождать, но на данный момент Apple сделала доступным третье обновление для iOS 16, добавляющее iOS 16.0.1 исключительно для пользователей iPhone 14.

Еще раз, обновление посвящено исключительно исправлению ошибок и устраняет ошибки, которые были замечены с момента выпуска iOS 16 месяц назад. Пока неизвестно, будет ли обновление также устранять иногда значительно ухудшившееся время автономной работы по сравнению с iOS 16.

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Согласно описанию обновления, новая версия содержит несколько исправлений ошибок. Это подробно:

Уведомления и звонки вообще не появлялись или задерживались (iPhone 14 Pro и Pro Max)

Микрофон оказался недостаточно чувствительным для звонков через CarPlay (iPhone 14, все модели)

Переключение режима камеры на iPhone 14 Pro и Pro Max иногда занимало много времени

Почта могла постоянно давать сбой при использовании определенного почтового адреса

Также есть обновление для операционной системы Apple Watch. Это решает несколько проблем, в том числе:

Отключения при потоковой передаче через Spotify

Будильник срабатывал, даже при полном отключении

Данные кошелька и фитнеса иногда не синхронизировались с новыми Apple Watch

Звук микрофона Apple Watch 8 и Ultra иногда полностью пропадал

Следующее крупное обновление также уже находится в разработке, поскольку iOS 16.1 доступна для тестирования с середины сентября. Затем Apple предоставит несколько функций, которые вовремя не вошли в окончательную версию iOS 16. Примеры включают живые действия на экране блокировки и «Экстренный вызов SOS через спутник» (доступно только в США и Канаде). Поскольку Apple с самого начала распространяла сборки еженедельно, особо длительную фазу тестирования планировать не следует.

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С другой стороны, iPadOS 16.1 уже дала о себе знать в августе в качестве предварительно выпущенного обновления — в то время как Apple подтвердила, что хочет запустить систему только после iOS 16. Релиз должен состояться в ближайшие недели, крайняя дата — первая половина ноября. Примерно в это же время ожидается выпуск macOS 13 Ventura, который был показан одновременно с iOS 16 и iPadOS 16 на WWDC в июне, но все еще находится в стадии бета-тестирования.