Еще раз, обновление посвящено исключительно исправлению ошибок и устраняет ошибки, которые были замечены с момента выпуска iOS 16 месяц назад. Пока неизвестно, будет ли обновление также устранять иногда значительно ухудшившееся время автономной работы по сравнению с iOS 16.
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Согласно описанию обновления, новая версия содержит несколько исправлений ошибок. Это подробно:
- Уведомления и звонки вообще не появлялись или задерживались (iPhone 14 Pro и Pro Max)
- Микрофон оказался недостаточно чувствительным для звонков через CarPlay (iPhone 14, все модели)
- Переключение режима камеры на iPhone 14 Pro и Pro Max иногда занимало много времени
- Почта могла постоянно давать сбой при использовании определенного почтового адреса
Также есть обновление для операционной системы Apple Watch. Это решает несколько проблем, в том числе:
- Отключения при потоковой передаче через Spotify
- Будильник срабатывал, даже при полном отключении
- Данные кошелька и фитнеса иногда не синхронизировались с новыми Apple Watch
- Звук микрофона Apple Watch 8 и Ultra иногда полностью пропадал
Следующее крупное обновление также уже находится в разработке, поскольку iOS 16.1 доступна для тестирования с середины сентября. Затем Apple предоставит несколько функций, которые вовремя не вошли в окончательную версию iOS 16. Примеры включают живые действия на экране блокировки и «Экстренный вызов SOS через спутник» (доступно только в США и Канаде). Поскольку Apple с самого начала распространяла сборки еженедельно, особо длительную фазу тестирования планировать не следует.
С другой стороны, iPadOS 16.1 уже дала о себе знать в августе в качестве предварительно выпущенного обновления — в то время как Apple подтвердила, что хочет запустить систему только после iOS 16. Релиз должен состояться в ближайшие недели, крайняя дата — первая половина ноября. Примерно в это же время ожидается выпуск macOS 13 Ventura, который был показан одновременно с iOS 16 и iPadOS 16 на WWDC в июне, но все еще находится в стадии бета-тестирования.