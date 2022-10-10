Ранее Honor объявила, что в октябре выпустит новую модель: X40 GT.
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Внешний вид Honor X40 GT повторяет дизайн «звездного кольца» Honor X40, но благодаря использованию большого количества флуоресцентного зеленого цвета и слову «GT» в центре модуля он представляет собой совершенно иной темперамент, чем Honor X40, который больше похож на игровой телефон.
Согласно текущей информации, новое устройство будет иметь прямой ЖК-экран и дополнительную защиту для глаз.
В то же время Honor X40 GT будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 888 и графическим ускорителем GTU Turbo X, который может реализовать оптимизацию всего процесса CPU/GPU/DDR на основе игровых характеристик, добиться значительного повышения общей эффективности, и полностью высвободить мощность этого чипа.
В настоящее время Honor X40 GT открыт для бронирования на различных платформах электронной коммерции.