Сегодня компания Honor раскрыла внешний вид Honor X40 GT и объявила, что официально он будет выпущен 13 октября.

Ранее Honor объявила, что в октябре выпустит новую модель: X40 GT.

реклама

Внешний вид Honor X40 GT повторяет дизайн «звездного кольца» Honor X40, но благодаря использованию большого количества флуоресцентного зеленого цвета и слову «GT» в центре модуля он представляет собой совершенно иной темперамент, чем Honor X40, который больше похож на игровой телефон.

Согласно текущей информации, новое устройство будет иметь прямой ЖК-экран и дополнительную защиту для глаз.

В то же время Honor X40 GT будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 888 и графическим ускорителем GTU Turbo X, который может реализовать оптимизацию всего процесса CPU/GPU/DDR на основе игровых характеристик, добиться значительного повышения общей эффективности, и полностью высвободить мощность этого чипа.

рекомендации 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр <b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b> Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

В настоящее время Honor X40 GT открыт для бронирования на различных платформах электронной коммерции.